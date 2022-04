Kačinjski: Možda će Rusija testirati kolektivnu odbranu NATO

Poljski vicepremijer za bezbednost i lider vladajuće stranke Pravo i pravda Jaroslav Kačinjski veruje da je član 5 Sporazuma NATO o kolektivnoj odbrani zaista sveta obaveza, medjutim upozorio je da nije siguran da to Rusija možda neće pokušati da testira, pošto je objavila rat celom Zapadu.

„Poljska je kao članica NATO bezbedna, neprestano slušamo uveravanja u te garancije. Rusi to čuju i moraju da uzmu u obzir. Ali nisam siguran da li je u njihovim planovima to da pokušaju da testiraju da li član 5 zaista funkcioniše. Zato bi bilo mnogo bolje kada bi realizovali do kraja naš vojni program. Tu mora da bude volja Amerikanaca ne samo da nam prodaju najnovije oružje, već i isporuče brzo“, rekao je Kačinjski u intervjuu koji danas objavlje provladin nedeljnik Sjeći.

Kačinjski je upozorio da SAD recimo nisu bile spremne na naoružanu humanitarnu misiju u Ukrajini koju je on predložio i za koju je smatrao da bi bio dovoljan pristanak samo Ukrajine, dok je listom na Zapadu odbijena kao uvlačenje NATO u rat u Ukrajini na mala vrata, ukoliko bi njegovi vojnici išli pre primirja ili prekida vatre a bez mandata medjunarodne zajednice, kako je predložio Kačinjski.

„Jasno je da danas SAD na to nisu spremne. Šteta jer bi prisustvo NATO Ukrajini u odredjenim oblastima mnogo pomoglo. Od početka sam bio svestan da su šanse ograničene“, kazao je Kačinjski.

U intervjuu za nemačke medije u nedelju Kačinjski je izneo još jedan predlog o razmeštanju nuklearnog oružja u Poljskoj i na istočnom krilu NATO, za koji je prethodnosam kazao da je nerealan.

„Kada bi nas Amerikanci zamolili da razmestimo nuklearno oružuje u Poljskoj bili bi otvoreni za to. To bi ojačalo zastrašivanje Moskve. U ovom trenutku tog pitanja nema ali uskoro bi to moglo da se promeni. Inicijativa bi morala da potekne od Amerikanaca, ali ima smisla da nuklearno oružje bude na istočnom krilu NATO“, kazao je Kačinjski nedeljnom dodatku nemačkog lista Bilt.

Prošle sedmice Kačinjski u intervjuu za provladin dnevnik Gazeta polska kazao je da zna da je nerealno da u Poljskoj bude nuklearno oružje.

„Kao gradjanin mogu da kažem da bih želeo da Poljska ima nuklearno oružje. Kao odgovorni političar tu ideju moram da ocenim kao nerealnu“, rekao je Kačinjski.

Jaroslav Kačinjski je u današnjem intervjuu za nedeljnik Sjeći kazao da se u Ukrajini ustvari vodi rat koji je Rusija objavila Zapadu a da je Zapad toga svestan ali ne izvlači pouke iz toga da preduzme šta treba.

„Svestan je, razume šta se dešava ali ne želi da izvuče iz toga zaključke da donese odluke mnogo dalekosežnije nego do sada. Nekada zbog objektivnih bojazni da će mu opasti životni standard, povremeno iz straha da su sukob ne proširi. A treba jasno reći i da je deo zapadnih elita jednostavno korumpirana“, rekao je Kačinjski.

(Beta)

