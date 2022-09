Kadirov: Veliki gubici UKR snaga u samoubilackoj kontraofanzi

MOSKVA – Lider ruskog regiona Čečenije Ramzan Kadirov izjavio je danas da su ukrajinske snage pretrpele velike gubitke tokom samoubilačke kontraofanzive kod Soledara i Severska.

„Naši borci zajedno sa savezničkim snagama nastavljaju ofanzivu duž linije Soledara, Jakovlevke i Severska. Neutralizovan je veliki broj ljudstva i tehnike neprijatelja“, napisao je on na Telegramu, preneo je TAS S.

Pozivajući se na reči sekretara Saveta bezbednosti Čečenije Apta Alaudinova, koji je komandant specijalne jedinice Ahmat, Kadirov je rekao da ukrajinska komanda u nadi da će povratiti izgubljene položaje šalje odrede vojnika u misije koje su gotovo samoubilačke.

On je rekao da poštuje ukrajinski narod i da mu je žao što vidi kako neki Ukrajinci, ne shvatajući suštinu onoga što se dešava, dozvoljavaju da ih Zapad iskoristi.

„Ako se to nastavi, to će dovesti do nepovratnih posledica za Ukrajince“, upozorio je Kadirov.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.