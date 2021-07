Kako je CIA štila Đukanovića i šverc cigareta u CG

SARAJEVO/PODGORICA – Vilijam Montgomeri, nekadašnji ambasador SAD u Srbiji i Crnoj Gori, Hrvatskoj i Bugarskoj izjavio je da su SAD u hrvatskom gradu Cavtatu imale brod sa ekipom Centralne obaveštajne agencije (CIA) čiji je jedini posao bio da spasi tadašnjeg i aktuelnog predsednika Crne Gore Mila Đukanovića ako tadašnji predsednik SRJ Slobodan Milošević krene na njega.

Montgomeri je u intervjuu za premijum servis zagrebačkog Večernjeg lista, a prenose podgoričke Vijesti rekao i da je bilo teško prikupiti sredstva za finansiranje Đukanovićeve vlade, pa su kako kaže počeli da dopuštaju krijumčarima duvana da operišu iz Crne Gore.

Na pitanje kakva je po njemu uloga Đukanovića u istoriji raspada Jugoslavije, Montgomeri kaze da je „Đukanović najsposobniji, najagilniji političar u regionu“.

„Gledao je iz kog smera vetar duva i prilagođavao se tome. Ako pogledate njegov život videćete da je započeo kao lojalan komunista, potom bio lojalan Miloševiću, a u određenom trenutku shvatio je da Milošević neće pobediti pa je promenio stranu, okrenuo pogled na zapad tražeći podršku. U toj je ulozi bio tokom kampanje bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije (SRJ). Ali onda kad je Milošević otišao, počeli smo posvećivati puno više vremena i pomoći Srbiji, dok je pre to išlo više Crnoj Gori. Uglavnom, mi smo tokom Miloševićevih godina, kad se Đukanović okrenuo i odmakao od Miloševića i kad je bilo vrlo teško obezbediti finansiranje za njegovu vladu, počeli da dozvoljavamo masovnim krijumčarima duvana da operišu iz Crne Gore. Mi kao zapad. Okrenuli smo glavu i odlučili da ne vidimo to krijumčarenje. Među ostalima i Italija“, rekao je Montgomeri.

On je kazao i da su svi znali šta se događa, ali su to dopuštali jer je to donosilo novac koji je Đukanoviću bio potreban protiv Miloševića.

„Ali kad su ratovi završili i kad je Milošević pao, dogodilo se nešto kao u sceni iz ‘Kazablanke’. Italijani su rekli: pa tu se događa krijumčarenje moramo to da istražimo. I tako su započeli veliku istragu koja je uključivala i Đukanovića. On vidi da Italijani idu na njega, da Britanci počinju da gledaju ozbiljnije na organizovani kriminal, i tako dalje. I tada se opet okreće, ovaj put prema Rusima. Šalje svog najbližeg savetnika za ambasadora u Rusiji sa namerom da privuče Ruse da dođu i investiraju u Crnu Goru. I oni to čine. Ali posle on vidi još jedno otvaranje, odmiče se od Rusije i pridružuje se NATO“, ispričao je nekadašnji američki ambasador.

Novinar Večernjeg lista zatim kaže: „I Rusi u tom trenu pokušavaju da izvedu državni udar, što je ozbiljna stvar“.

„Da, i on preživi. Konstantno radi ogromne korake u svim smerovima, i to je neverovatno, i zbog toga kažem da je on najagilniji, najuspešniji političar u okruženju“, rekao je Montgomeri.

Na pitanje da li je imao ulogu u otkrivanju priče o duvanskoj mafiji i Crnoj Gori u medijima te da neki veruju da je pomogao hrvatskom listu Nacional i njegovom bivšem uredniku Ivu Pukaniću, Montgomeri je rekao da je bio dobar prijatelj s Pukanićem.

„Sarađivali smo blisko kada sam bio ambasador u Hrvatskoj. Ali ne nisam imao nikakvu ulogu u tome o čemu me pitate. Kad sam stigao u Beograd, jedan od prvih zadataka bio mi je da odem u Crnu Goru, tada još deo Jugoslavije i da ocenim različite političke stranke, javiti nazad u Vašington kakva su uverenja tih političkih stranaka, kakve su šanse za smenu Đukanovića. Tako da sam se po dva-tri puta sastajao s predstavnicima svih stranaka onđe, uključujući i srpsku. Napravio sam temeljnu analizu i javio da ne vidim nikakvu prihvatljivu alternativu Đukanoviću jer nijedna od tih ostalih stranaka nema snagu njegove stranke. Srpska stranka nema nikakvu predanost zapadnim vrednostima, zapravo im se protivi jer su za Miloševića. Tako da nemamo drugog izbora, nego držati se Đukanovića. To nije bio stav britanskog ambasadora (Čarls Kroford), koji je smatrao da, zbog čitavog krijumčarenja cigareta i svega toga, Đukanović mora otići. Ali to nije bio moj stav. Tako da nema šanse da bih ja bio deo bilo kakvih napora diskreditovanja Đukanovića“, rekao je Montgomeri.

Na pitanje da li ima teoriju ko je naručio atentat na Pukanića, Montgomeri je odgovorio „Da, imam“.

Na pitanje da li je to duvanska mafija, kazao je: „Da, apsolutno.“

Upitan da otkrije neko ime, Montgomeri je kazao da je imao dovoljno ozbiljnih pretnji, koje su mu, kako je rekao, prenele srpske i američke obaveštajne službe.

(Tanjug)

