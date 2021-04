Kako je prva dama SAD prevarila putnike u avionu? (foto)

Novinari koji su putovali sa prvom damom SAD Džil Bajden doživeli su prvoaprilsko iznenađenje na letu iz Kalifornije za Vašington, kada im je maskirana supruga američkog predsednika poslužila sladoled obučena kao stjuardesa.

In California: First lady Jill Biden visits farmworkers on Cesar Chavez Day https://t.co/lyW8LHZDFu pic.twitter.com/KL1OxmcQVq

Ona je tokom služenja obroka u avionu, sa kratkom crnom perikom,crnom maskom na licu, u crnom odelu i pločicom sa imenom „Džasmin“ poslužila sladoled, prenosi AP.

Nekoliko minuta kasnije, „Džasmin“ se ponovo pojavila bez perike, i tada su novinari shvatili da je to Džil Bajden, koja se smejala i rekla „Aprilili“.

Saradnici prve dame rekli su novinarima da su bili podjednako iznenađeni kada su otkrili pravi identitet stjuardese „Džasmin“.

Kako se navodi, Džil Bajden je ranije izjavila da uživa u zbijanju šala.

I really don’t see Mother playing a fun prank like this. #JillBiden pic.twitter.com/XvOcZLmJfz

— Andrea Marie (@DaniPayson) August 9, 2020