Kako su TikTok reperka i mađioničar izveli najveću pljačku kriptovaluta u istoriji

Američko ministarstvo pravde u utorak je objavilo da je razotkrilo najveću krađu kriptovaluta u istoriji i da je zaplenilo rekordnih 3.6 milijardi dolara u bitkoinu. Finansijski svet je s nestrpljenjem iščekivao da se otkrije ko stoji iza istorijske pljačke, a svi su su očekivali iskusne hakere ili bankare na visokim pozicijama, piše britanski Telegraf.

Tech entrepreneur Ilya Lichtenstein, 34, and his rapper wife, Heather Morgan, 31 arrested on conspiracy to money launder 3.6B in #Bitcoin . Too much fire in this pic. pic.twitter.com/mtEaI9Rc6w

Međutim, otkrivena su imena TikTok reperke i njenog muža mađioničara. Njujorčanin Ilja „Holanđanin“ Lihtenštajn (34) i njegova supruga Heder Morgan (31) uhapšeni su na Menhetnu ove nedelje zbog optužbi za pranje novca povezanog s krađom. Par je deo ukradenog novca u bitkoinu potrošio na zlato, nezamenjive tokene (NFT) i Volmartove poklon kartice od 500 dolara, rekli su tužioci.

Lihtenštajn i Morgan bili su aktivni na društvenim mrežama, gde se ona predstavljala kao reperka „Razzlekhan“, što je pseudonim koji je nastao, kako je objasnila na svojoj veb stranici, kao „kombinacija Džingis Kana i pice“. Heder Morgan optužena je za pranje milijardi dolara u kriptovaluti ukradenoj hakovanjem virtualne menjačnice 2016.

Osim što se bavila repovanjem, Morgan se okušala u slikarstvu, modnom dizajnu i pisanju, a predstavljala se i kao svojevrsni korporativni trener. Jedan od njenih nedavnih radova nosi naslov „Saveti za zaštitu vašeg poslovanja od kibernetičkih kriminalaca“ i sadrži intervju s vlasnikom jedne kriptovalutne menjačnice o tome kako sprečiti prevaru.

U jednom videu objavljenom na društvenim mrežama ona pleše ispred njujorške berze i predstavlja se kao „krokodil s Vol Strita“. U drugom muzičkom delu kaže da je „poštovanje pravilo za budale“.

Bračni par je sada optužen za pokušaj pranja 119.754 bitkoina ukradenih nakon što je haker provalio u menjačnicu Bitfinex 2016. i pokrenuo više od 2000 neovlašćenih transakcija. Zvaničnici ministarstva pravde rekli su da su transakcije u to vreme bile procenjene na 71 milion dolara u bitkoinu, ali s porastom vrednosti najveće kriptovalute, vrednost sada prelazi 4.5 milijardi dolara.

Bila je to najveća finansijska zapljena ministarstva pravde u istoriji, rekla je zamenica glavnog državnog tužioca Lisa Monako i dodala da ovaj slučaj pokazuje da kriptovalute ‘nisu bezbedno utočište za kriminalce’. Ilja Lihtenštajn i Heder Morgan suočeni su s optužbama za pranje novca, kao i za prevaru SAD-a. Slučaj je trenutno na saveznom sudu u Vašingtonu.

Ilya Lichtenstein, a tech entrepreneur and Y combinator alum.

Heather Morgan, a Forbes columnist.

Today they were arrested for trying to launder billions in stolen crypto. They face up to 20 years in prison. pic.twitter.com/iUNRJDfVfL

— Fintwit (@fintwit_news) February 8, 2022