Kakva nagrada: Svi zaposleni od vlasnice dobili po 10.000 dolara i dve avionske karte

Osnivačica kompanije „Spenks“ Sara Blejkli iznenadila je zaposlene na proslavi kojom je obeleženo novo kompanijsko dostignuće – dostizanje tržišne vrednosti od 1,2 milijarde dolara.

ENTREPRENEURSHIP WEEK DAY 4: Sarah Blakely is the mastermind behind “Spanx,” but was an attorney first. pic.twitter.com/iRlOjbUEEL

Blejkli, koja je i glavni izvršni direktor kompanije, iznenadila je zaposlene sa nagradom od 10.000 dolara i avionskim kartama za prvu klasu.

„Stojim ovde i razmišljam o svemu što smo stvorili tako što smo bili autentični i napravili sjajne proizvode za žene da im pomognemo da iskoriste svoju feminimnost u veoma muškom poslovnom prostoru. Ovo je veliki trenutak za žene preduzetnice“, rekla je Blejkli na proslavi.

Investicioni džin „Belkstoun“ kupio je većinski paket akcija u „Spenksu“, nakon čega je vrednost kompanije procenjena na 1,2 milijardi dolara.

Blejkli je „Spenks“ pokrenula 2000. godine sa samo 5.000 dolara ušteđevine, a cilj joj je bio da jednoga dana kompanije vredi 20 miliona dolara. „Ljudi su se smejali“, prisetila se ona.

Soooo…Spanx was valued at $1.2 billion in its recent deal, and Sara Blakely did something special to celebrate her team.

Absolute legend. pic.twitter.com/FN0HynYZTM

