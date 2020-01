Kao da je smak sveta: U Australiji padao grad veličine golf loptica (video)

Snažne oluje praćene gradom pogodile su ovih dana delove Australije, uključujući i mnoga područja pogođena požarima.

The world is coming to an end. See hail and dust storms batter southeastern Australia😨 pic.twitter.com/e8UK3kbazz

Australijski meteorološki zavod objavio je juče upozorenje na „snažne oluje“ praćene olujnim vetrovima, obilnim gradom i jakim kišama za velike delove Novog Južnog Velsa, južnog Kvinslenda i mnoga područja države Viktorije.

Australijska prestonica Kanbera takođe se juče našla na udaru jakih vetrova i grada praćenog većim komadima leda koji su 15-ak minuta u ponedeljak popodne protutnjali gradom.

Kiša je prošle nedelje pala u tri požarima zavhaćene savezne države, donevši izvesno olakšanje umornim vatrogascima koji se od septembra bore sa požarima u Australiji.

HAIL IN AUSTRALIA: Hail the size of golf balls fell in Canberra, Australia on Monday. The large hail damaged cars, breaking windshields. pic.twitter.com/0Y6J8OCEX8 via WSPA7

— Amy Wood 7 News (@TVAmy) January 21, 2020