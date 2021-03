Karambol blizu američko-meksičke granice, najmanje 15 poginulih (video, foto)

Više od 15 ljudi poginulo je u nesreći u blizini američko-meksičke granice u Kaliforniji.

Kako javljaju američki mediji, nesreća se dogodila u utorak ujutro, po lokalnom vremenu.

Sudar se dogodio oko 6:30 ujutro oko 10 milja severno od američko-meksičke granice u mestu Kaleksiko i oko 100 milja istočno od San Dijega, navodi se u saopštenju policije.

Nesreća se dogodila kada je jedno vozilo udarilo u šleper koji je vozio prema severu državnom rutom 115 u okrugu Imperial u Kaliforniji, kažu u policiji.

Zvaničnik vatrogasne službe okruga Imperial rekao je za Los Anđeles Tajms da su primili poziv o saoobraćajnoj nesreći sa više smrtnih ishoda, a u kojem su učestvovali vozilo s prikolicom i putničko vozilo.

Četiri osobe su prebačene helikopterom u regionalni medicinski centar u Palm Springsu, rekao je portparol bolnice novinarima.

Horrifying. At Least 15 Killed in Crash in Southern California, Authorities Say https://t.co/wodoKqBSlL

#BREAKING 14 of 27 people packed into a #Ford SUV are killed after colliding with a semi in #ElCentro #California near the #Mexico #border @Telemundo51 #breakingnews https://t.co/2vSfWadf0r pic.twitter.com/PbSwcAZ2su

— JRodriguez (@JRodzMIA) March 2, 2021