Erdogan tuži „Šarli ebdo“ zbog karikature na kojoj je u donjem vešu (foto)

Predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan tužio je francuski satirični časopis „Šarli ebdo“ zbog uvredljive karikature, preneo je TRT.

Tužbu je u ime predsednika tužilaštvu u Ankari podneo njegov advokat Husein Ajdin. U izjavi se navodi da objava lista „Šarli ebdo“ nije u skladu sa moralnim i etičkim principima novinarstva, konceptom „sloboda govora“ i narušava čast i dostojanstvo turskog lidera.

French satirical magazine Charlie Hebdo responds to President of Turkey #Erdoğan after he attacked France. pic.twitter.com/eCjixtGit6

