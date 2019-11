Kašo: Odluka Evropskog saveta bila je istorijska greška

BEOGRAD – Odluka Evropskog saveta da zaustavi prijem nekih članica u EU bila je istorijska greška, ali stvari tu nisu stale – za Italiju mesto Srbije i Zapadnog Balkana je u EU, rekao je ambasador Italije u Beogradu je Karlo Lo Kašo gostujući u jutarnjem programu TV Prve.

„To je bila istorijska greška, ali stvari tu nisu stale i mi ćemo nastaviti da radimo na tome sa našim partnerima jer je naš stav po tome pitanju uvek bio vrlo kozistentan i jasan – za Italiju mesto Srbije i Zapadnog Balkana je u EU i to je evropsko gledište“, rekao je Kašo.

Na pitanje koju bi godinu on izdvojio kao godinu potencijalnog ulaska u EU, ambasador je diplomatski odgovorio da će Srbija ući u EU kada za to bude spremna, dodajući da je to i do EU, odnosno zajednički poduhvat.

„Nema alternative EU integracijama, ni za Srbiju ni za države članice. Po nama ujedinjenje evropskog kontinentna neće biti gotovo dok zemlje Zapadnog Balakna ne uđu u EU“, rekao je ambasador.

Upitan da li bi Srbija mogla da uđe u EU uprkos situaciji na Kosovu i Metohiji i kako on vidi rešenje, budući da unutar Italije postoje još dve države, Vatikan i San Marino, Kašo je rekao da ne treba da anticipiramo probleme koji još nisu na stolu.

„Što se pitanja Kosova tiče, ono što je nama bitno jeste da se dve strane vrate pregovorima i da se potrude da nađu sve mogućnosti i iskoriste što je na raspolaganju za pronalaženje kompromisa“.

Ambasador se osvrnuo i na poplave u Veneciji, rekavši da na Trgu svetog Marka više nema vode, ali da je najveći problem slana voda, odnosno so koja ostaje nakon što se morska voda povuče i da je dosta crkava u centru grada oštećeno.

On je rekao i da će Italija iskoristi „Nedelju italijanske kuhinje“, koja se obeležava u više od stotinu zemalja, da se širom sveta pokrene svest o situaciji u Veneciji.

(Tanjug)