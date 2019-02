Katastrofalne poplave pogodile Australiju: Na ulicama krokodili i zmije (video)

Delove Australije su, nakon rekordnih vrućina, pogodile katastrofalne poplave, zbog kojih je više od 20.000 ljudi prisiljeno na evakuaciju.

Incredible footage from @QldFES showing the flooding in Railway Estate. @9NewsNorthQld @9NewsQueensland #9News #BigWet pic.twitter.com/xMFiIyHE2T

Kako prenosi CNN, zbog naglog porasta reka na ulicama su viđeni krokodili i zmije, a meteorolozi najavljuju da ce kiše biti i narednih dana.

Grad Taunsvil u Kvinslendu je skoro potpuno potopljen, stanovnici su ostali bez struje, a mnogi su se od poplava sklonili na krovove kuća.

„Ovo se događa jednom u 100 godina“, izjavila je premijerka Kvinslenda Anastasija Palaščuk.

Danas se očekuje još obilne kiše. Stotine domova u Taunsvilu već je evakuisano, ali poplave prete još 20.000 domanćinstava. „Ako ne morate, ne izlazite na ulice“, upozoravaju dežurne službe.

Multiple crocodile sightings have been reported in Townsville as floodwaters continue to rise across the city. #9News https://t.co/uPdypQ1UfC

— Nine News Queensland (@9NewsQueensland) February 3, 2019