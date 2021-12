Kazna za navijače koji su seksualno uznemiravali reporterku

RIM – Šef policije Firence izdao je po hitnom postupku zabranu prilaska fudbalskom stadionu dvojici navijača koji su seksualno uznemiravali reporterku televizije, koja se uključila u direktan televizijski prenos, piše agencija Ansa.

Dvojica navijača, naime, udarila su po stražnjici novinarku Gretu Bekalju dok je ispred stadiona izveštavala direktno u program nakon kraja utakmice Fjorentina – Empoli.

Slučaj je odmah došao u centar pažnje javnosti, izazvao je bes građana i osude u medijima i na društvenim mrežama.

Sud je odredio da su dvojica navijača, jedan iz Ankone star 48 godina i drugi iz Firence od 45 godina, seksualno uznemiravali osobu koja je radila svoj posao, zbog čega im je izrečena mera zabrane prisustva utakmicama i prilaska stadionu u naredne dve odnosno tri godine.

Nakon gneva koje je postupak izazvao u javnosti jedan od napadača Andrea Serani, vlasnik restorana iz Firence, branio se “da i on ima kčerku”, nadajući se da će mu to olakšati kaznu, ali je to još više podgrejalo osude u javnosti.

Za seksualno uznemiravanje, zavisno od težine slučaja, italijansko zakonodavstvo predviđa kaznu do 12 godina zatvora.

Predsednik fudbalskog kluba Fjorentina Roko Komiso se u ime kluba izvinuo televizijskoj novinarki.

(Tanjug)

