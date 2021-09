Keri apelovao na kineske lidere smanje štetne gasove

VAŠINGTON – Američki specijalni izaslanik za klimu DŽon Keri izjavio je danas da je apelovao na kineske lidere da pokažu „najveću moguću ambiciju“ u cilju da zaustavi porast temperatura na planeti, dodavši da pitanje klime nije političko.

Visoki kineski političari su rekli Keriju tokom njegove posete Kini da pitanje klimatskih promena ne može biti odvojeno od širih političkih nesuglasica između dve strane, preneo je Rojters.

„Moj odgovor njima je bio: ‘Slušajte, klima nije ideološko, partijsko ili geostrateško oružje’ „, objasnio je Keri o susretu sa kineskim kolegom Sjeom DŽenhuom u građu Tjanđin.

On je dodao da Kina radi mnogo na tome da zaustavi povećanje štetnih gasova, ali da emituje mnogo više gasova nego cela Organizacija za ekomonsku saradnju i razvoj (OECD) i da može „još više“.

Britanska novinska agencija dodaje da je Kina, najveći emiter štetnih gasova, obećala da će povećati emisiju do vrha do kraja decenije, a onda će je svesti na nultu tačku do 2060. godine.

Međutim, počeće da smanjuje upotrebu uglja tek nakon 2026. godine.

Keri je dodao da će se razgovori između SAD i Kine nastaviti u škotskom Glazgovu u novembru.

(Tanjug)

