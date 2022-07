Kim: Spremni smo da se nuklearno suprotstavimo Americi

PJONGJANG – Severnokorejski lider Kim DŽong Un rekao je danas da je njegova zemlja spremna da mobiliše nuklearni arsenal i suprotstavi se Americi, dok je istovremeno kritikovao novog južnokorejskog predsednika Juna Suka Jula, upozoravajući Seul dovodi situaciju na ivicu rata.

Kim je to rekao tokom govora na obeležavaju 69. godišnjice primirja u Korejskom ratu, koji je ostavio sever i jug tehnički i dalje u ratu, prema navodima severnokorejske novinske agencije KCNA.

„Naše oružane snage su se detaljno pripremile da odgovore na svaku krizu, a naša nuklearna odbrana je spremna da se brzo mobiliše u punoj snazi, da deluje precizno i pravovremeno“, kazao je Kim, preneo je Rojters.

Kimov govor je došao nakon što su zvaničnici Seula i Vašingtona tvrdili da je Pjongjang završio pripreme da izvrši svoj prvi nuklearni test od 2017. godine.

Ministarstvo za ujedinjenje iz Južne Koreje saopštilo je da postoji „mogućnost“ za testiranja u vreme oko obeležavanja godišnjice, iako je ministar rekao da „nema neposrednih signala da će se tako nešto dogoditi“.

Kim je rekao da Vašington sa Seulom nastavlja sa „opasnim, nezakonskim, neprijateljskim aktima“ protiv severa, i traži da opravda svoje ponašanje „demonizacijom“ Pjongjanga.

„Dvostruki standardni Amerike, koja sve naše rutinske akcije naziva ‘provokacijom’ i ‘pretnjom’, dok paralelno održava sa Južnom Korejom velike zajedničke vojne vežbe, što ugrožava našu bezbednost – to je bukvalno kao pljačka. To dovodi bilateralne odnose do tačke sa koje skoro da nema povratka, vodi u sukob“, dodao je Kim.

(Tanjug)

