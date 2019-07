Kina o prodaji američkog oružja Tajvanu: Ne igrajte se vatrom

BUDIMPEŠTA – Ministar spoljnih poslova Kine Vang Ji izjavio je danas SAD ne bi trebalo da se „igraju vatrom“ u vezi sa Tajvanom, nakon što je Vašington najavio da namerava da ostrvu, koje Kina smatra delom svoje teritorije, proda naoružanje vredno 2,2 milijarde dolara, billion in weapons to the island state.

Američki Stejt department odobrio je početkom nedelje Pentagonu moguću prodaju Tajvanu tenkova „M1A2T Abrams“, raketa „Stinger“ i prateće opreme.

AP prenosi da je Vang tokom zvanične posete Mađarskoj takođe kazao da je njegova zemlja „ozbiljno zabrinuta“ u vezi sa planiranim boravkom tajvanske predsednice Caj Ing-ven uoči i nakon posete Karibima.

Vang je rekao da Kina „traži od SAD da se pridržavaju principa „jedne Kine'“ i ne dozvole boravak zvaničnice sa Tajvana u Njujorku, kao i da Vašington treba da prekine bilo kakvu zvaničnu razmenu s ovim ostrvom.

AP navodi da je ona već u Njujorku u „tranzitu“ koji će trajati dve noći, pre odlaska u posetu karipskim državama, a planirala je da održi govor na američko-tajvanskom poslovnom samitu i prisustvuje večeri sa pripadnicima zajednice Amerikanaca poreklom sa Tajvana.

(Tanjug)