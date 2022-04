Kineski astronauti uspešno obavili šestomesečnu misiju svemirske stanice

Troje kineskih astronauta iz svemirskog broda sa posadom Šendžou-13 završili su svoju šestomesečnu misiju svemirske stanice i bezbedno se vratili na Zemlju 16. aprila, prenosi Sinhua.

Misija je pokazala da je Kina završila verifikaciju ključnih tehnologija svoje svemirske stanice, a takođe postavila rekord u dužini boravka kineskih astronauta u orbiti, saopštila je Kineska agencija za svemirski program sa posadom (CMSA).

Povratna kapsula Šendžou-13, u kojoj su astronauti Džai Džigang, Vang Japing i Je Guangfu, sletela je na lokaciju Dongfeng u Severnoj Mongoliji, autonomnom regionu u severnoj Kini u 9:56 (po pekinškom vremenu).

Misija sa posadom Šendžou-13 bila je potpuni uspeh, saopštila je CMSA.

Troje astronauta su jedno po jedno izvodili zemaljski radnici i stavljali na stolice ispred kapsule. Izgledali su opušteno i mahali su zemaljskoj posadi.

“Dobro došli kući“, pozdravljali su ih okupljeni ljudi podižući kamere kako bi uhvatili istorijski trenutak.

„Snaga i jačina naše zemlje je ono što je izgradilo svemirsku stanicu. Ponosan sam na svoju veliku otadžbinu“, rekao je Džai, komandant misije, državnoj televiziji CCTV u programu uživo.

Vang, prva žena na kineskoj svemirskoj stanici, rekla je da je veoma srećna što se vratila u domovinu i da želi da kaže svojoj petogodišnjoj ćerki da se „njena mama koja dotiče zvezde vratila“.

Je, novajlija u svemiru, rekao je da je ostvario svoj san o letenju u svemir.

Povratna kapsula se odvojila od orbitalne kapsule svemirskog broda u 9:06 ujutro pod komandom Centra za kontrolu vazduhoplovstva u Pekingu. Kočioni motor povratne kapsule je upaljen u 9.30 časova, nakon čega je usledilo odvajanje povratne kapsule od pogonske kapsule.

Nakon što je povratna kapsula uspešno sletela, tim za kopnenu pretragu stigao je na mesto sletanja. Medicinsko osoblje je potvrdilo da su astronauti dobrog zdravlja.

Od odvajanja od jezgra svemirske stanice do povratka na Zemlju, putovanje je trajalo samo nešto više od devet sati i to je prvi put da je kineska svemirska letelica sa ljudskom posadom koristila „režim brzog povratka“. Skratila je let uglavnom smanjenjem krugova oko orbite, navela je CMSA.

Svemirski brod Šendžou-13 lansiran je iz Centra za lansiranje satelita Điukuan u severozapadnoj Kini 16. oktobra 2021. godine, a kasnije je spojen sa jezgrom svemirske stanice Tianhe.

Tokom boravka u Tianheu, posada je sprovela niz naučnih i tehnoloških eksperimenata, uključujući ručni daljinski rad i prenos modula podržan od strane robotske ruke.

Oni su dva puta tokom misije obavljali aktivnosti van svemirskog broda (EVA), u novembru i decembru.

Prve EVA, koje su izveli Džai i Vang, trajale su otprilike 6,5 sati. Vang je aktivnostima van svemirskog broda postala prva astronautkinja u Kini koja je ostavila otiske u svemiru.

Džai i Je su izveli aktivnosti van svemirskog broda po drugi put i za oko šest sati završili zadatke kao što su podizanje panoramske kamere i testiranje transporta robe.

Tokom EVA su dalje testirali funkciju i performanse vazdušne kabine jezgra modula, odela za van svemirskog broda i mehaničke ruke i procenili tehnologije vezane za EVA, koordinaciju astronauta unutar i van svemirske stanice i koordinaciju između svemira i Zemlje.

Članovi posade su održali dva predavanja uživo sa svemirske stanice, 9. decembra i 23. marta.

Na časovima su izvodili različite naučne eksperimente, kao što su kristalizacija prezasićenog rastvora, demonstracija tečnog mosta, odvajanje vode i ulja i bacanje predmeta u uslovima nulte gravitacije, zadivljujući brojne učenike na tlu.

Na drugom času, troje astronauta su izrazili svoja očekivanja od učenika na Zemlji. „Nadamo se da ćete nastaviti da stičete naučna saznanja i istražujete misterije nauke. Buduća svemirska stanica čeka na vas, ljudi“, rekao je Vang.

Tokom šestomesečne misije članovi posade Šendžou-13 takođe su proslavljali tradicionalne kineske praznike u svemiru. Troje astronauta postali su prvi Kinezi koji su najvažniji praznik – Kinesku lunarnu novu godinu – proslavili u svemiru.

Preneli su čestike za Festival proleća u video-snimku koji je CMSA objavila u novogodišnjoj noći. Poželeli su prosperitet domovini i celom kineskom narodu.

Sa pet lansiranja, uključujući dve misije sa posadom, Kina je završila fazu verifikacije tehnologije svog programa svemirske stanice.

Kina će ove godine završiti izgradnju svoje svemirske stanice u orbiti. Planirano je šest lansirnih misija, uključujući lansiranje dva laboratorijska modula Mengtian i Ventian, dva teretna broda Tiandžou-4 i Tiandžou-5 i dve misije sa posadom Šendžou-14 i Šendžou-15.

