Kineski zvaničnik: Zapad koristi Ukrajinu kao topovsko meso

PEKING – Zapadne zemlje planiraju da iskoriste Ukrajinu kao „topovsko meso“ da oslabe Rusiju i održe svoju hegemoniju, rekao je danas zamenik kineskog šefa diplomatije Le Jučeng.

„Kina nema geopolitičke ciljeve u toj krizi. Naprotiv. Neke velike sile nisu učinile ništa da pomognu u rešavanju ovog problema niti da posreduju u mirovnim pregovorima. One pokušavaju da iskoriste krizu da oslabe Rusiju i bore se do poslednjeg Ukrajinca“, rekao je on na forumu miru i demokratiji, prenosi TAS S.

Njima, kako je dodao, verovano nije stalo do mirovnih pregovora ili primirja, „niti im je stalo do života i bezbednosti ljudi u Ukrajini“.

„Jedino su odlučni da iskoriste Ukrajinu kao topovsko meso kako bi oslabili Rusiju i žrtvovali Ukrajince da služe njihovim hegemonistički ambicijama i geopolitičkim ciljevima“, dodao je kineski zvaničnik.

(Tanjug)

