Kinezi sleteli na tamnu stranu Meseca (foto, video)

Kineski modul za proučavanje tamne strane Meseca „Čang-e 4“ u četvrtak je uspešno sleteo na tamnu stranu Meseca, što je prvo uspešno meko sletanje na tamnu stranu Zemljinog prirodnog satelita u istoriji čovečanstva, saopštila je Centralna kineska televizija.

What does the far side of the moon look like?

China's Chang'e-4 probe gives you the answer.

It landed on the never-visible side of the moon Jan. 3 https://t.co/KVCEhLuHKT pic.twitter.com/BiKjh7Fv22

