Kladionice menjaju kvote: Tramp bliži izboru

Kladionice su tokom izborne noći počele da menjaju kvote i sada je prema njihovom predviđanju, Donald Tramp bliži izboru za predsednika.

BREAKING: Donald Trump is the betting favorite to win the 2020 US Presidential Election for the first time since September 2nd. #ElectionDay Updated odds (per Bovada): Donald Trump -130

Joe Biden EVEN — Odds Shark (@OddsShark) November 4, 2020

To je prvi put od 2. septembra da je Tramp u prednosti prema prognozi kladionica, predviđa Odšark, prenosi RT.

#ElectionNight UPDATE We are at 50-50 on our presidential market! The odds are moving all the time, follow it live here: https://t.co/IIaHmpfqfb pic.twitter.com/QKpUKngtvQ — Smarkets (@smarkets) November 4, 2020

​Prethodno je Smarkets izjednačio šanse za pobedu na 50-50, što je dramatična promena, budući da su ranije davali daleko veću prednost Džou Bajdenu.

here is where we are right now pic.twitter.com/K1gFd01e3p — Matt Goodwin (@GoodwinMJ) November 4, 2020

​Tramp je izborni dan dočekao kao autsajder u kladionicama, ali su kvote na njega drastično promenjene posle pobede na Floridi, iako rezultati još nisu zvanično objavljeni.

(Sputnjik)

