Knajsel: Pravna nesigurnost zbog politike predsednika SAD

BEČ – Ministarka inostranih poslova Austrija Karin Knajsel je, povodom neformalnog sastanka šefova diplomatija EU zakazanom za kraj avgusta u Beču, upozorila je na pravnu nesigurnost zbog politike predsednika SAD Donalda Trampa.

„Radi se pre svega o pravnoj sigurnosti. Nastaju nesigurnosti u velikom broju“, konstatovala je ona u intervjuu agenciji APA.

Knajsel je kazala da, ako se ne pridržavamo sporazuma koji su sklopljeni, da li to bilo u vezi Irana, ili Svetske trgovinske organizacije, onda raste nesigurnost.

Istovremeno je, vezano za uvedene sankcije SAD, ukazala na jačanje Kine svuda tamo odakle se povlači Zapad.

„Činjenica je da tamo, gde se povlače zapadni koncerni, ulazi Kina“; rekla je šefica austrijske diplomatije.

Taj vakuum Kina ne koristi samo u Iranu, već i jugoistočnoj Evropi, navela je Knajsel.

„Trebalo bi i u Evropi biti obazriviji koliko Kina nije samo investitor, već i deluje sve više kao politički akter. Imamo kinesko učešće u ogromnim infrastrukturnim projektima“, ukazala je ona dodajući da u slučaju nevraćanja kredita kineska država preuzima vlasništvo nad tim projektima.

Pored toga, navela je da je Turska postala sve značajniji faktor u Bosni i Hercegovini i Albaniji, i da su tamo sve značanije Rusija i zemlje Zaliva.

S tim u vezi se Knajsel izjasnila za brže proširenje EU na jugoistročnu Evropu.

Rekla je da o tome razgovara sa uzdržanim zemljama članice EU i pozvala je svoje francuske i holandske kolege da se prisete da postoji potreba za delovanjem.

„Ja im kažem da razumem brigu i skeptočnost“, kazala je ona dodajući da i povodom predstojecjih izbora za Evropski parlament razume da se ne želi suočiti sa idejom daljeg širenja na zemlje koje će primati podsticaje EU.

„Međutim moja poruka je da postoji geopolitička potreba“, podvukla je Knajsel.

Uzdržana je kada je reč o rešavanju pitanja imena Makedonije, pohvalivši „hrabru diplomatiju“ pregovarača i Grčke, ali ujedno ukazujući na otpor od strane makedonskog predsednika Đorđa Ivanova i u severnogrčkoj provinciji Makediniji.

„Ne bih želela da pomišljam na to šta će se desiti ako se dogovor odbije na planiranom referendmu u Makedoniji ili u parlamentu“, ukazala je ona dadajući da ne želi ni na koji način da se meša u to pitanje, jer je to isključivo unutrašnje političko pitanje.

Kada je reč o predstojećem neformalnom sastanku šefova diplomatija EU sa njihovim kolegama iz jugoistočne Evrope i Turske, rekla je da nije uspela da postigne dogovor oko svih tema sa Briselom.

„Austrija je domaćin, a predsedavanje je pod Federikom Mogerini“; objasnila je Knajsel koja je pokušala u poslednje vreme, bezuspešno, da razgovara sa Mogerini.

„Kada sada pozovete Brisel nema nikog tamo – to je ludilo“, poručila je Knajsel.

Knajsel se udaje 18.avgusta, ali ukazuje da će i pored par slobodnih dana, biti stalno dostupna.

