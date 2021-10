Knežević: Katnić izneo nove detalje, sledi krivicna prijava

PODGORICA – Jedan od lidera DF-a, poslanik i predsednik skupštinskog Odbora za bezbednost i odbranu Milan Knežević najavio je da će taj savez podneti još jednu krivičnu prijavu poritiv glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, zbog iznošenja novih detalja koji bacaju drugačije svetlo u vezi sa brutalnom umešanošću SDT-a i ANB u režiranju navodnog „državnog udara“, na izborni dan 2016.

Knežević je na konferenciji za novinare rekao da je Katnić na jučerašnjoj zatvorenoj sednici tog odbora izneo neke nove detalje u vezi sa tim slučajem.

„A to je da je onaj prvi svedok Paja Velimirović, koji se u iskazu setio Mojkovačke bitke, ustvari to uradio po nalogu izvesnog popa kome se ispovedio u nekom manastiru, a on mu je rekao da se javi Centru bezbjednosti. To je novi element koji baca svetlo na ono što je bila brutalna montaža“, kazao je Knežević.

Katnić je, dodao je Knežević, juče saopštio da je postojao i drugi scenario.

„Milivoje Katnić je juče saopštio da je postojao i drugi scenario. Katnić je rekao da je planirano masovno krvoproliće stanovnika Rožaja od pripadnika DF-a…“, rekao je.

Tražiće, kazao je, da taj Katnićev iskaz bude predočen veću kojim predsedava Zoran Radović na ponovljenom suđenju u predmetu „državni udar“.

“Dejan Peruničić je iznajmio kuću od Siniše Stojkovića i tu čuvaju 45 kalašnjikova za koje nas optužuju za državni udar”, rekao je Knežević.

(Tanjug)

