Knežević pozvao Milatovića i Bečića na dogovor o podršci u drugom krugu

PODGORICA – Predsednik DNP-a i jedan od lidera Demokratskog fronta Milan Knežević izjavio je, da očekuje od Jakova Milatovića (PES) i Alekse Bečića (Demokrate) da u drugom krugu predsedničkih izbora podrže predsedničkog kandidata Demokratskog fronta Andriju Mandića.

„Ja sam saopštio da ćemo mi kao Demokratski front i kao koalicija Za budućnost Crne Gore u kampanji pozvati sve kandidate koji su protiv Mila Đukanovića, liše Draginje Vuksanović Stanković, da sednemo za sto i da potpišemo sporazum i da ćemo mi, ukoliko u drugi krug uđe Aleksa Bečić, podržati Aleksu Bečića, ukoliko uđe Milatović, podržati Milatovića, ali da tražimo i od Milatovića i od Bečića da podrže Andriju Mandića“, kaže Knežević.

Knežević poziva lidera Demokrata Aleksu Bečića i zamenika predsednika Pokreta Evropa sad Jakova Milatovića, da sednu sa Andrijom Mandićem i potpišu sporazum u kojem će podržati anti-DPS kandidata koji se nađe u drugom krugu predsedničkih izbora.

„Mi se nećemo svađati ni sa kim. Da sedne Andrija sa Milatovićem i Bečićem, potpišemo sporazum, ovde u Crnoj Gori, u bilo kom gradu, i obavežemo se. Mi ne želimo ni sa kim da se svađamo, ali neko mora da zna, da politika podrazumeva i odgovornost. Odgovornost je ovo što mi radimo i nemamo dilemu na ta pitanja i sada da me neko pita, u drugom krugu, a ja sam uveren da u drugi krug ne može niko ući bez Andrija Mandić, i sad da mi neko naže „hoćeš li u drugom krugu da glasaš Milatovića ili Đukanovića?“, ja nemam dilemu da bih glasao Milatovića, iako se ne slažem sa možda osamdeset posto njegove politke, ali očekujem da to i Milatović kaže za Andriju Mandića i prozivaćemo ih svuda po Crnoj Gori da to potpišu, ne da se svađamo, nego da vidi Crna Gora ko je iskren u tome da treba da se pobedi Milo Đukanović“, jasan je Knežević u objavi na Fejsbuku.

Prvi krug predsedničkih izbora zakazan je za 19. mart.

Do sada su potvrđene kandidature lideru DF-a Andriji Mandiću, predsedniku DPS-a Milu Đukanoviću, lideru Ujedinjene Goranu Daniloviću i poslanici SDP-a Draginji Vuksanović Stanković.

Državna izborna komisija danas će raspravljati o preostale tri kandidature, predsednika Demokrata Alekse Bečića, zamenika predsednika Pokreta Evropa sad Jakova Milatovića, kao i influensera Jovana Radulovića.

(Tanjug)

