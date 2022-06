Knežević: Ugovor sa CPC bio bi fktivni i nepostojeći

PODGORICA – Predsednik Demokratske narodne partije i jedan od lidera Demokratskog fronta Milan Knžević odbacio je sinoć mogućnost da istovremeno budu potpisani temeljni ugovori sa SPC i nekanonskom CPC.

„To bi bio okidač zašto ova vlada ne bi trebalo da opstane više od mesec-dva dana“, jasan je Knežević.

Što se Demokratskog fronta tiče, rekao je, eventualni ugovor sa CPC bio bi fiktivni i nepostojeći.

Gostujući na podgoričkoj Adria TV., on je precizirao da CPC nije uređena u pravnom sistemu Crne Gore već u policijskoj stanici na Cetinju.

Govoreći o članovima vlade iz SDP-a, kritičarima Temeljnog ugovora sa SPC, Knežević je rekao da će oni ostati u vladi i posle buke koju dižu zbog ovog pitanja.

Knežević je primetio da će se šef crnogorske diplomatije Ranko Krivokapić „ohladiti do ujutru“, jer, kako je rekao, on odlično zna da četiri eparhije predstavljaju sastavni deo Srpske pravoslavne crkve i da je patrijarh ili neko koga odredi on vlastan da potpiše Temeljni ugovor.

Knežević je rekao da će biti veoma zanimljivo šta su sledeći potezi SDP-a i DPS-a.

„Imam utisak da su i Raško Konjević i Ranko Krivokapić delegirani od DPS-a (Mila Đukanovića) i da su oni DPS-ovi ministri u vladi i mislim da će biti veoma interesantno ako Velibor Džomić bude ponovo krstio i Raška Konjevića, Ranka Krivokapića i Draginju Vuksanović jer će ovo biti jedan čin novorođenja i novokrštenja ministara iz SDP-a“, rekao je Knežević.

„Znajući njihovu principijelnosot i znajući ih kao politčke gromade oni će i dalje ostati u vladi i neće napraviti ništa što bi poremetilo ono što su oni zatekli u kabinetima i što imaju u nadležnosti“, kazao je on.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.