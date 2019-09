Kneževih objavio četvrti snimak o korupciji u tužilaštvu

PODGORICA – Predsednik Altas Grupe, Duško Knežević, kojeg zvanična Podgorica pootražuje zbog niza krivičnih dela, objavio je danas novi snimak razgovora sa generalnim sekretarom VDT Nenadom Vujoševićem, kojim pokušava da dokaže postojanje navodne korupcije u tužilaštvu.

Knežević je ovaj snimak objavio u danu kada se očekuje da će jedan od inkriminisanih tužilaca, Ivica Stanković, biti izabran za v.d. VDT, s obzirom na to da mu je istekao mandat, a jedini je kandidat za tu funkciju.

Vujošević se trenutno nalazi u jednomesečnom pritvoru, nakon što je uhasen i saslušan po povratku iz Beograda, gde se obreo dva dana pre nego je Knežević objavio prvi snimak, navodno zbog bolesti.

Vujošević na saslušanju u Podgorici negirao da je uzimao novac od Knežević i davao ga tužiocima, te da su oni časni ljudi.

Na snimku se čuje da Vujošević ponovo moli Kneževića da ne objavljuje snimak, koji bi mogao da nanese štetu njemu, jer je Stanković rekao da neće priznati da je dobijao novac.

Stanković je, inače, odmah demantovao optužbe Kneževića da je odmićen, a Vujošević je dva dana uoči objavljivanja prvog snimka navodno otputovao na lečenje u Beograd. Po povratku u Podgoricu on je uhapšen i saslušan i takođe je negirao da je od Kneževića uzimao novac za podmićivanje tužioca koji su radili na predmetima koji se odnose na navodne malverzacije crnogorskog biznismena.

Nakon saslušanja Vujoševiću je određen pritvor do 30 dana zbog sumnje da je član organizovane kriminalne grupe koju predvodi Knežević.

Na ovom četvrtom audio snimku telefonskog razgovora Vujoševih kaže Kneževiću da je Stanković navodno predložio da vrate novac crnogorskom biznismenu, a Knežević predlaže Vujoševiću da postane insajder.

Prema transkriptu razgovora, koji prenose podgoričke Vijesti, Vujošević kaže da će objavljivanjem snimka on biti žrtvovan, a da se Stanoviću ništa neće dogoditi. Čak i ako, kako kaže, pobegne oni će ga naći.

Takode, čuje se da Knežević optužuje Vujoševića da brani tuzioce za koje kaže da su „ološ i mafija“.

Vujoševih, pak, dalje tvrdi da je jedan od tužilaca, kojem ne pominje ime, pošten, a Knežević kaže:“Ma gde je pošten on, on je ološ, on je izvršni dželat, on je svaštočina“.

Potom Vujošević podseća Kneževića šta je o tom tužiocu pričao kada je bio kod njega i kada ga, kaže nervirao.

„Setio sam se toga danas kad sam pričao sa njim (tužiocem). Veruj mi kako si ono prvi put rekao i sad ti ponavljam nije bio maliciozan, razumeš. No samo kao ono zadrto ‘da vidimo, da vidimo da ne ispane da sam ja …. da me on uplašio. Tako je rekao. Ja bih sad skočio rađe sa ovog prozora, a bi za tebe sve učinio. Tako mi je rekao, jes časti mi. Onda sam ja to pokušao da ti objasnim, ti ne daš….“, kaže Vujošević.

U podužem razgovoru, Knežević kaže Vujoševiću da će mu javiti da li da napušta zemlju ili da ostane mada, kako kaže, misli da je bolje da je napusti, jer je odlučan da objavi snimke svih razgovora.

“ Moram. Kako ne mogu, mislim… ja gubim rat. Jesi ti lud jadan, izmišljaju tamo za hipoteku i za ono, jesi ti normalan. Pa bi ti savetovao da se pokupiš, da nisi dole u Crnoj Gori“, kaže u jednom trenutku Knežević Vujoševiću.

Na upitnu zabezeknutost Vujoševića, Knežević ponavlja:“Da nisi dole u Crnoj Gori. Da te ne vežu tamo i vuku kao Makedonku, ovu…

Na pitanje Vujoševića gde da pobegne i upozorenje da će objalvljivanjem snimaka samo on biti „spržen“, a da tužiocu Stanoviću ništa neće faliti, Knežević mu kaže:“ A, šta ćemo sad. Rat je, rat je, što ćemo sad“.

Knežvić potom obećava Vujoševiću da će mu javiti kada bude objavljivao snimke o, kako kaže, „korupciji u tužilaštvu“, a ovaj ga i dalje od toga odgovara, rekavši mu da će sva odgovornost pasti na njega i da neće moći da se brani, jer ništa neće moći da dokaže.

„Kako ću dokazati da je on uzeo. Ti si pametan, kako da dokažem da je on uzeo“, pita Vujošević, a Knežević mu kaže:“Pa svi znaju da si ti njegov kurir bio za uzimanje para“.

Vujoševih odbacuje da je bilo čiji kurir, pa kaže: „On je juče rekao da ti rečem da ti vratim ono zadnje što si da, ono meni 10 za robu i 10 njemu da ti vratim“.

A Knežević na to odgovara:“Pa dobro dobro, uzeo je stotine hiljada, ajde sad. Tako da meni je to sad.. Ne treba da vraća…“, zatim dodaje:“Traži Interpolu da mi pošalje moj kriminalni dosije, kaže nema ga. Mislim…Ti bi mogao da budeš dobar insajder, rekli su mi ovi ovde znaš… Ti treba da budeš insajder. Ti treba da budeš sad kao Dejan Lakić. Da budeš insajder i da otkriješ sve…“

(Tanjug)