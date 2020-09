Kofi: Ekonomske teme važne za izgradnju poverenja Kosova i Srbije

Organizovanjem susreta predstavnika Kosova i Srbije u Beloj kući, SAD poručuju da su posvećene stabilnosti i prosperitetu Balkana, izjavio danas za Glas Amerike stručnjak konzervativne američke Fondacije Heritejdž (Heritage), Luk Kofi (Luke Coffey).

Kofi, poznavalac balkanskih prilika, ukazao je da SAD time pokazuju da su svesne da je definitivni put do stabilnosti na području Balkana -normalizacija odnosa medju zemljama tog područja i postizanje ekonomskog napretka.

„Samo održavanje tog susreta je jedna vrsta dostignuća. Videli smo već koliko to može biti teško – imajući u vidu da je prethodni otkazan. Nemam nekih velikih očekivanja. Nadam se da će ovo biti prvi susret od mnogih budućih u kojima će SAD blisko saradjivati sa Evropskom unijom (EU) na tom pitanju“, rekao je Kofi.

Stručnjak je izrazio verovanje da će glavni fokus biti na ekonomiji.

„Beloj kući prija da se bavi tom temom i da o njoj razgovara. Ali, mislim da nije moguće organizovati susret lidera Kosova i Srbije na kom neće biti reči ili bar pomena šire geopolitičke situacije na području Balkana“, rekao je stručnjak i dodao da će, ako se ukaže prilika, biti pokrenuta i druga pitanja.

Prema njegovim rečima, neka od tih pitanja mogla bi biti u smislu normalizacije odnosa izmedju Srbije i Kosova, ali ne na ekonomskom, već na političkom nivou.

Kofi je rekao da se protivi mogućim promenama granica ili teritorijalnim razmenama.

„Ideja menjanja granica u nameri ublažavanja političkih tenzija i bavljenja pitanjima manjina je pogrešan put. To bi otvorilo Pandorinu kutiju ne samo na Balkanu – već i u širem regionu“, rekao je on i dodao da to nije održivo i dobro rešenje za postizanje mira.

(Beta)

