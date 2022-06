Konjufca: Do kraja godine zahtev za članstvo u EU

BEČ – Predsednik kosovske skupštine Glauk Konjufca izrazio je pesimizam u pogledu dogovora sa Beogradom, ali je najavio da Priština do kraja godine namerava da podnese zahtev za pristupanje EU.

U intervjuu austrijskoj novinskoj agenciji APA, Konjufca se založio za istovremeni pristup, kako kaže, svih zemalja Zapadnog Balkana u EU.

„Moja vizija bi bila da sve zemlje Zapadnog Balkana istovremeno pristupe EU. Na jednoj strani razlike u razvoju nisu tako velike, a na drugoj se time mogu sprečiti međusobne blokade“, smatra Konjufca, koji je nedavno boravio u Beču.

Izrazio je nezadovoljstvo što je, kako kaže, Kosovo uvek na poslednjem mestu evropske perspektive Zapadnog Balkana, iako se, kako tvrdi, nalazi u gornjem delu rangiranja po demokratiji i ekonomiji.

Pošto razlika između svih država Zapadnog Balkana ne čine više od 20 ili 30 odsto, ističe, trebalo bi ponuditi zajedničko pristupanje članstvo u okviru konkretnog roka.

„To ne treba da bude poklon ili zagarantovano obećanje. Trebalo bi odrediti vremenski okvir od šest do osam godina sa određenim smernicama i reformskim procesima, koji treba da se primene u tom roku. Ko ne može da ih primeni neće proći. Sve drugo bi bilo samo igra na vreme“, poručio je Konjufca.

On nije želeo da komentariše austrijski „Non pejper“ u vezi pristupnog procesa, koji predviđa uključenje u institucije i fondove EU pre članstva, ali je podsetio da je Zapadnom Balkanu još 2003. obećano punopravno članstvo.

Rekao je da ne sumnja da se stav EU promenio, ali dodaje da, ako bi evropska budućnost regiona bila upitna to bi bila najgora vest 21. veka, pre svega zbog onoga što se trenutno događa vezano za Ukrajinu.

U vezi dijaloga sa Beogradom Konjufca je izneo pesimizam da je moguće doći do dogovora.

Tvrdi da je Srbija u dijalogu postigla „velike kompromise“, navodeći 33 sporazuma, koji su zaključeni od 2011. godine.

„Došli smo do zaključka da sada ima samo još jedno nerešeno pitanje, a to je priznanje“, naglasio je Konjufca.

On je podsetio da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da nikada neće potpisati priznanje nezavisnosti Kosova.

„Ako Srbija dalje zauzima taj stav ne verujem da će biti mogući napredak“, dodao je Konjufca

(Tanjug)

