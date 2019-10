Konkurs za izbor VDT za dan-dva

PODGORICA – Konkurs za izbor vrhovnog državnog tužioca Crne Gore biće raspisan u naredna dva dana, izjaio je danas član Tužilačkog saveta, Velimir Rakočević.

„Taj predlog je jednoglasno usvojen, i u sledećih dan-dva ići će objavljivanje u Službenom listu i jednom mediju koji izlazi u Crnoj Gori javni poziv za izbor VDT-a“, kazao je Rakočević novinarima nakon sednice Saveta.

On je rekao da su na sednici razmatrane i druge, veoma značajne tačke, u vrlo konstruktivnoj atmosferi, bez bilo kakvog pritiska.

„Tužilački savet je tu da obezbedi nezavisnost i samostalnost državnog tužilaštva, i mi se trudimo da radimo u skladu sa zakonom“, rekao je Rakočević.

Na pitanje ko je inicirao to pitanje, s obzirom na to da nije bilo na dnevnom redu, on je rekao da je to dogovoreno na prethodnoj sednici Saveta, ali su iz formalnog razloga čekali do danas.

„Savetom predsedava vršilac dužnosti VDT, Ivica Stanković. Sada su se i zvanično stekli uslovi da se ta procedura pokrene, i s tim u vezi očekujemo da taj javni poziv bude za dva dana u medijima“, pojasnio je Rakočević.

Upitan da li veruje da u Crnoj Gori, u ovom trenutku, postoji osoba koja može dobiti potrebnu podršku u parlamentu, on je rekao da je to stvar konsenzusa.

„Ako je društvo polarizovano, što nije dobro, onda zaista treba biti optimista da se to dogodi, ali u svakom slučaju očekujemo konstruktivan pristup i da to pitanje rešimo“, kazao je Rakočević, preneo je portal RTCG.

Na pitanje šta će se dogoditi ukoliko se opet niko ne javi na javni poziv, koliko se dugo može raspisivati i čekati politička volja o izboru VDT, on je rekao da to jeste signal svim akterima u Crnoj Gori da tim pitanjima pristupaju odgovorno i ozbiljno.

„Dozvolimo institucijama da rade svoj posao. Ovo su sve vitalni državni organi, i moraju imati optimalne uslove za rad“, istakao je Rakočević.

(Tanjug)