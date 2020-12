Konte: Efekti vakcine na proleće, imunizacija dobrovoljna

RIM -Premijer Italije Đuzepe Konte smatra da će se efekat vakcinacije na širenje COVID 19 infekcije u Italiji, koja će biti dobrovoljna, jasno videti „već na proleće“, kada se očekuje da će biti imunizirano 10 do 15 miliona ljudi.

„Biće već uveliko proleće kada budemo imali prvi značajan efekat,“ rekao je Konte novinarima na tradicionalnoj premijerovoj konferenciji za štampu krajem godine, prenosi Rojters.

On je isključio mogućnost da vakcinacija postane obavezna, što je u suprotnosti sa stavom nekih članova vlade koji su najavili da bi ovo mogla biti opcija ako se nedovoljan broj ljudi dobrovoljno prijavi.

„Molim sve zajednički napor, ostavimo po strani ideologiju ili emocije. Vakcinišimo se“, poručio je Konte.

Italija je započela svoju kampanju vakcinacije u nedelju vakcinama koje je proizveo Fajzer i Biontek. Kampanja će u početku biti usmerena na zdravstvene radnike i starije osobe, a zatim na ljude sa hroničnim bolestima.

Upitan zašto Italija nije sledila primer Nemačke, nabavljajući vakcine iznad broja koji joj je dodeljen u okviru Evropske unije , Konte je rekao da je to zabranjeno prema uslovima sporazuma koji nadgleda Evropska komisija.

EU treba da dobije prvih 12,5 miliona doza vakcine Fajzer do 1. januara, a distribucija 200 miliona doza u njenih 27 zemalja članica treba da bude završena do septembra.

Italija je do sada prijavila više od 73.000 smrtnih slučajeva povezanih s COVID-om otkako je pandemija počela u februaru,što je najveći broj preminulih u Evropi i peti na svetu.

(Tanjug)

