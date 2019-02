Kontranapad: NATO bi da „tuče“ po Rusiji – a da Rusi traže još

Reakcija NATO-a i država-članica Alijanse na govor ruskog predsednika Vladimira Putina je potpuna zamena teza, kaže za Sputnjik politikolog Aleksandar Pavić.

On dodaje da nije Rusija ta koja je istupila iz Sporazuma o nuklearnom naoružanju srednjeg i kraćeg dometa, nego je to upravo uradila glavna država-članica NATO-a, a predsednik Putin je vrlo jasno rekao da je to ruska reakcija.

„Ako je iko bio zabrinut u Zapadnoj Evropi među državama-članicama NATO-a da će ruske rakete biti uperene ka njima, onda je trebalo na vreme da reaguju i spreče glavnog šefa NATO-a da istupi iz tog sporazuma. Ne znam šta se sad očekuje od Rusije, da pusti jednostavno da Amerikanci razmeste svoje rakete u evropskim državama uperene u Rusiju, a da Rusija kaže: Dajte nam još“, kaže Pavić.

Reč je o čisto propagandnom odgovoru NATO-a koji nije utemeljen u činjenicama, ni u stvarnosti i bukvalno služi samo za spoljašnju upotrebu da bi se izvršila „zamena teza i da bi se prešlo u kontranapad“. Pavić ističe da je Rusija jednostavno reagovala na agresiju koja nadolazi.

„Isto kao što je morala da reaguje razvijanjem novih vrsta oružja kad su Amerikanci jednostrano istupili iz Pakta o zabrani razmeštanja protivraketne odbrane. Znači, ni to Rusija nije uradila. Mi imamo u poslednjih dvadesetak godina jednostrane poteze sa Zapada od strane glavne države-članice NATO-a, na koje je Rusija jednostavno prinuđena da reaguje i ako zapadnim Evropljanima to smeta, oni treba da razgovaraju sa Vašingtonom, a ne da se žale na Moskvu“, zaključio je Pavić.

Zamenik zvaničnog predstavnika NATO-a Pirs Kazalet izjavio je da je Alijansa primila k znanju poruku ruskog predsednika i smatra da su „pretnje Rusije saveznicima neprihvatljive“.

„Primili smo k znanju poruku predsednika Vladimira Putina od 20. februara. Ruske pretnje o ciljanju na saveznike su neprihvatljive. Pozivamo Rusiju da se usredsredi na povratak poštovanju Sporazuma o raketama srednjeg i kratkog dometa“, rekao je Kazalet.

Predsednik Rusije Vladimir Putin je tokom obraćanja Federalnoj skupštini Rusije 20. februara izjavio da Vašington sam narušava Sporazum o raketama srednjeg i kratkog dometa, lansirajući rakete-mete srednjeg dometa i razmeštajući u Rumuniji i Poljskoj lansirne uređaje, a zatim „traži opravdanja i označava krivce“.

Putin je ponovo istakao da Rusija neće prva razmeštati rakete u Evropi, ali je naveo da će, ukoliko Vašington bude razmestio u Evropi rakete srednjeg i kratkog dometa, Moskva biti prinuđena da preduzme simetrična i asimetrična dejstva.

On je naglasio da bi rusko naoružanje u takvom slučaju moglo da bude upereno ne samo ka onim teritorijama koje za Rusiju predstavljaju direktnu pretnju, nego i ka onim teritorijama na kojima se nalaze centri za usvajanje odluka o upotrebi pretećih raketnih kompleksa.

(Sputnjik)