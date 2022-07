Konzervativci biraju dva kandidata za novog lidera stranke

LONDON – Komitet Konzervativne stranke koji nadgleda unutarpartijsko nadmetanje za naslednika Borisa Džonsona na mestu lidera stranke, a time i britanskog premijera nastojaće da odabere dva kandidata do 20. jula ove godine, izjavio je danas predstavnik komiteta Džefri Klifton-Braun.

„Jasno je da želimo da eliminišemo neke od onih koji očigledno neće dobiti dovoljnu podršku. Mislim da ćemo biti u stanju da do dva imena dođemo do 20. jula“, izjavio je Klifton-Braun radiju Tajms, prenosi Rojters.

On je naveo da bi to moglo da se uradi povećanjem broja potpisa konzervativnih poslanika potrebnih za nominaciju i povećanjem broja glasova koje kandidati moraju da dobiju da bi prošli u sledeći krug.

Takozvani Komitet 1922 odrediće tačna pravila i raspored takmičenja sledeće nedelje, a mnogi poslanici se zalažu da se procedura ubrza, prenosi Rojters.

Četiri konzervativna poslanika zvanično su potvrdila da žele da budu novi lider stranke, ali se očekuje da će se kandidovati još desetak drugih.

Konzervativni poslanici će glasati nekoliko puta kako bi broj kandidata sveli na dva, a između ta dva kandidata šire članstvo Konzervativne stranke glasanjem putem pošte izabraće novog lidera stranke, navodi Rojters.

DŽonson je podneo ostavku na mesto lidera Konzervativne stranke nakon talasa ostavki ministara i visokih funkcionera britanske vlade, ali će ostati na mestu britanskog premijera do izbora novog lidera stranke.

(Tanjug)

