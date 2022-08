Kosacev: Rusija nece dozvoliti unistenje Krimskog mosta

MOSKVA – Moskva neće dopustiti nikome da sruši Krimski most, rekao je danas zamenik predsednika skupštine ruskog Saveta Federacije Konstantin Kosačev.

„Definitivno, nećemo dozvoliti da iko sruši Krimski most ni pod kojim uslovima. U obzir su uzeti određeni rizici tokom konstrukcije mosta, iako je u tom trenutku bilo teško zamisliti da će postojati pretnja od direktnih napada na most“, rekao je on za TV kanal „Rosija-24“, komentarišući planove ukrajinskih političara da gađaju most, preneo je TAS S.

Prema Kosačevu, svaki potencijalni napad na Krimski most će „očigledno značiti korišćenje stranog oružja koje je dobio Kijev, jer Ukrajina trenutno nema svoje oružje da izvede takve subverzivne aktivnosti“.

„Hipotetičke prepreke u radu Krimskog mosta bi stvorile dodatne probleme za stotine hiljada, čak i milione civila, ne samo na Krimu, već i u susednim jugoistočnim regionima. Oni koji ne uspeju da spreče takve provokacije i oni nastave sa takvim planovima će se smatrati odgovornim“, kazao je ruski senator.

Ukrajinski poslanik Aleksej Gončarenko naveo je ranije na Telegramu da je sa britanskim ministrom odbrane Benom Volasom razgovarao o planovima da se uništi Krimski most.

(Tanjug)

