Kosmonauti sleteli na Zemlju posle sedam meseci putovanja svemirom (video)

U Kazahstanu se prizemljio svemirski brod „Sojuz MS-11“ sa posadom koju su činili Rus Oleg Kononenko, Kanađanin Dejvis Sen Žak i Amerikanka En Maklejn.

Nakon sletanja, spasioci su otvorili poklopac letelice i jednog po jednog člana posade izvukli. Oni su nakratko sedeli na stolicama kako bi se navikli na Zemljinu gravitaciju, a zatim su odneti u sanitetski šator, kako bi skinuli skafandere.

Kako je saopšteno, članovi posade će kasnije biti prevezeni helikopterom u Karagandu, odakle će Kononenko avionom podmoskovskog Centra za pripremu kosmonauta biti prevezen na aerodrom Čkalovski, a Sen Žak i Maklejnova avionom NASA-e u američki grad Hjuston kako bi se podvrgli rehabilitaciji posle leta.

This marks the end of @AstroAnnimal's first spaceflight.👩‍🚀 She was selected as a member of @NASA_Astronauts in 2013. Get to know her beyond the spacesuit: https://t.co/AfRc9hYnIy pic.twitter.com/pJNEwbJPZ1

— NASA (@NASA) June 25, 2019