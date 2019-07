Kovenej: Džonsonov pristup Bregzitu veoma beskoristan

DABILIN – Irski ministar spoljnih poslova Sajmon Kovenej izjavio je da je pristup novog britanskog premijera Borisa Džonsona razgovorima o Bregzitu bio „veoma beskoristan“ i da neće dovesti do dogovora.

Džonson je juče rekao u britanskom parlamentu da ne želi da zadrži takozvani post-Bregzit „bekstop“ (dogovoreni zaštitni mehanizm koji bi značio da Severna Irska ostaje u carinskoj uniji sa Britanijom ako se ne pronađu druga rešenja) da bi sačuvao otvorenu granicu izmedu Irske i britanskog entiteta Severne Irske u slučaju da razgovori propadnu, preneo je Rojters.

„Izjave britanskog premijera juce u Donjem domu parlamenta su bile veoma beskorisne za ovaj proces“, izjavio je danas Kovenej novinarima nakon sastanka sa novim britanskim državnim sekretarom za Severnu Irsku u Belfastu.

„Čini se da je on namerno odlučio da postavi Britaniju u koliziju sa Evropskom unijom i sa Irskom

u vezi sa pregovorima o Bregzitu i mislim da samo on može da odgovori na pitanje zašto to radi, dodao je Kovenej.

