Kraj istrage protiv Gucatija i Haradinaja 30. juna

HAG – Okončanje istrage i priprema za suđenje u procesu protiv predsednika i potpredsednika Udruženja ratnih veterana tzv OVK, Hisnija Gucatija i Nasima Haradinaja, optuženih za zastrašivanje svedoka i opstrukciju postupaka pred tim sudom, očekuje se do kraja juna.

To znači da bi suđenje moglo da im počne već krajem leta ili početkom jeseni ove godine.

Sudija za prethodni postupak Specijalizovanih veća Kosova sa sedištem u Hagu odredio je 30. jun kao uslovni datum predaje spisa u ovom predmetu sudskom veću koje će im suditi.

Do tog datuma treba da se okončaju sve prethodne radnje, pa tako Specijalizovano tužilaštvo mora da do 9. aprila obelodani sve dokaze Gucartijevoj i Haradinajevoj odbrani.

Sa druge strane, odbrana treba da do 11. maja podnese sudu sve eventualne dokaze o alibiju ili one kojima bi mogla da se isključi njihova krivična odgovornost, a do 14. juna i svoje pretpretresne podneske u kojima precizira dokaze kojima osporava svaku pojedinačnu tačku optužnice.

Isto tako, kraj istrage protiv nekadašnjeg komadanta u tzv OVK Saljiha Mustafe optuženog za ratne zločine u selu Zlaš na Kosovu i Mehohiji 1999. godine, očekuje se početkom maja, jer je sudija najavio da bi spise predmeta u ovom slučaju sudskom veću mogao da prosledi 7. maja.

Sudija je takođe pozvao Mustafinu odbranu da dostavi svoj pretpretresni podnesak do 30. aprila, a odbrana je najavila da će pre tog datuma sudu dostaviti i dokaze o njegovom alibiju.

Očekuje se da suđenje Mustafi bude prvo koje će početi pred Specijalizovanim većima, već u julu.

Kada je u pitanju treći postupak koji se vodi pred ovim sudom protiv nekadašnih šeova OVK Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Jakupa Krasnićija i Režepa Seljimija, tu se kraj istrage još ne nazire.

Oni su optuženi u 10 tačaka za brojna, najteža krivična dela.

Mustafa je uhapšen 24. septembra i izručen Hagu gde se nalazi u pritvoru i čeka suđenje po optužnici koja ga tereti za pojedinačnu krivičnu odgovornost i krivičnu odgovornost kao pretpostavljeni starešina za zločine koje su od 1. do 19. aprila 1999. godine počinili određeni pripadnici OVK protiv lica zatočenih na imanju u Zlašu koje je služilo kao zatvor.

Mustafa je negirao krivicu po svim tačkama optužnice Specijalizovanog tužilaštva Kosova i najavio da će se, pored ostalog braniti alibijem.

Gucati i Haradinaj optuženi su za opstrukciju postupaka pred Specijalizovanim većima i obelodanjivanje identiteta svedoka i nalaze se u pritvoru u Hagu od hapšenja krajem septembra prošle godine.

Gucati je pred sudom negirao krivicu, dok je Haradinaj odbio da se uopšte o njoj izjasni jer kako ne naveo ne priznaje taj sud.

Uhapšeni su u Prištini 25. septembra i istog dana su prebačeni u pritvorski objekat u Hagu.

(Tanjug)

