Kramon: Razumna odluka suda za Pantića, fokus da bude na budućnosti

PRIŠTINA – Izvestilac za tzv. Kosovo u Evropskom parlamentu Viola fon Kramon ocenila je kao razumnu odluku suda da bivšem pripadniku kosovske policije Dejanu Pantiću preinači meru sa pritvora na kućni pritvor.

„To je bila odluka suda. Sudija je doneo odluku na osnovu procene zdravstvenog stanja optuženog i medicinskog izveštaja Euleksa. Tako da verujem ovoj odluci i smatram da je bila razumna odluka da se umesto policijskog odredi kućni pritvor. Postupak se nastavlja i Pantić će biti tretiran kao i svaki drugi optuženi“, dodala je Kramon, prenosi RTK.

Kada je reč o barikadama koje su Srbi bili postavili na severu KiM, ona nije želela da govori ko je kriv, Priština ili Beograd, ali je istakla da fokus treba da bude na budućnosti, a ne na prošlosti.

„Hajde da se bavimo drugim pitanjima, a ne prošlošću. Ono što nam je potrebno je da imamo neku vrstu posvećenosti da vidimo da su ljudi spremni da se dogovore i postignu kompromis“, podvukla je Fon Kramon.

Dodala je da su uklanjanje barikada pozdravili svi osim, kako je rekla, „Putina ili Rusije“, koji, kako Kramon tvrdi, „uvek imaju interes da ometaju evropske integracije“.

Kada je reč o tome da Kfor 20 dana nije intervenisao da barikade budu uklonjene, Kramon je rekla da je možda postojao razlog zašto Kfor nije intervenisao. Ukazala je da je Kfor možda očekivao diplomatsko, odnosno civilno rešenje, a ne vojno, jer bi sve što bi dodatno eskaliralo situaciju bilo gore.

Kramon smatra da je „krajnje nepotrebno i sramotno da su se putne barikade desile“ i poziva da se gleda u budućnost i radi zajedno da takvih stvari u budućnosti ne bude.

Kada je reč o izjavi izaslanika EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka za „Politico.eu” o postizanju sporazuma Beograda i Prištine do marta sledeće godine, ona smatra da je to „ambiciozno očekivanje”.

„Nisam pročitala Lajčakovu izjavu. Mart mi deluje veoma ambiciozno. Ako je moguće, to bi bilo sjajno. Ni na koji način nisam protiv i podržala bih to svim silama. Ako je dostupno, to bi bilo fantastično. Biće nam potrebna politička volja“, naglasila je Kramon.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.