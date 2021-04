Kraus: Ako bude političke volje biće i zakon o zabrani ZDS

JASENOVAC – Predsednik Koordinacije jevrejskih opstina u hrvatskoj Ognjen Kraus izjavio je danas u Jasenovcu da su razgovori o zabrani ustaškog pozdrava „za dom spremni“ u toku i da, kako je kazao, ako premijer i oni iz HDZ-a primene ono što govore, neće biti problema da zakon bude donesen.

Za sve je, kaže, potrebno vreme.

Rekao je i da su na prvom i drugom sastanku na kojem se razgovaralo o zabrani tog ustaškog pokliča bili i predstavnici vladajućeg HDZ-a.

„Ako postoji dobra volja, nema problema da se to izglasa i ako premijer i oni iz HDZ-a preduzmu ono što govore. U sastavu te vlade su i oni koji smatraju da taj zakon treba da bude izglasan, po uzoru na zakon kakav je na snazi u Nemačkoj i Austriji“, rekao je Kraus.

Precizirao je da su do sada održana tri sastanka i dodao da on od toga odustao nje.

„Nadam se ćemo do letnog raspusta to dovesti do sabora“, kaže Kraus.

Upitan da li bi bio u delegaciji sa državnim vrhom u Jasenovcu da nije bilo odvajanja, Kraus kaže da se „jako malo učinilo“ i da se danas, kako je rekao, „dokazalo ono da smo potpuno podeljeni i da nismo u stanju kad se obeležavaju ovakve stvari.

„Nismo u stanju da pređemo preko nekih stvari i to napravimo na nivou. Mislim da ovo što se danas dogodilo pokazuje sliku Hrvatske u kojoj živimo“, naveo je Kraus, prenela je zagrebačka N1 tv.

(Tanjug)

