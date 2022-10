Kraus (FPO): Austrija da se založi za ukidanje sankcija

BEČ – Politika sankcija EU je apsurdna i neshvatljiva, jer kaznene mere štete više onim zemljama koje su ih uvele, a ne Rusiji, ocenio je šef poslaničkog kluba Slobodarske partije Austrije (FPO) u bečkoj skupštini Maksimilijan Kraus i poručuje da bi Austrija u EU trebalo da vrši pritisak da se one ukinu.

„Sankcije protiv Rusije u prvoj liniji štete nama. Austrija, to jest kancelar Karl Nehamer, trebalo bi da vrši pritisak na EU da se one konačno ukinu. Proteklih meseci se pokazalo da sankcije nas bole mnogo više nego Ruse. Blagostanje zapada je ugroženo, a našoj privredi preti opasnost da zbog tih mera kolabira. Odustajanje od gasa ne može da se sprovede od danas za sutra. Zato je potrebno delovati razumno“, podvukao je Kraus u izjavi Tanjugu.

Ukazao je da ekonomski eksperti upozoravaju da nema kraja rastu inflacije i da će se dugo morati čekati na smanjenje tenzija u energetskom sektoru.

„To znači dalja poskupljenja u mnogim oblastima, a i tamo gde nije potrebno. Tu pre svega mislim, na primer, na opštinske zgrade u Beču gde je gradonačelnik mogao jednim potpisom da obustavi rast kirija, koje su se umesto toga utrostručile“, rekao je on.

Kraus je ukazao da je rast cena struje i gasa apsolutno ludilo, ka i činjenica da je bečka last najavila da će povećati takse za vodu, smeće, i kanalizaciju.

Sve to doprinosi siromašenju građana, koji više ne znaju kako da savladaju svakodevnicu.

Kraus kaže da i vlada Austrije doprinosi tome time što je upravo sada uveka porez na CO2 i time „brutalno poskupela“ gorivo i grejanje na lož ulje.

„Takve probleme smo sami napravili i oni su nepotrebni“, dodao je on.

Kraus je preneo da čuje da mnogi gradani u Beču više ne znaju kako sebi da priušte grejanje.

„Povećanje cene sistema daljinskog grejanja za 92 odsto je previše. Od strane gradskih vlasti samo čujemo da je savezna vlast nadležna, iako to nije tačno. Prilikom poređenja računa za struju je uočljivo da građani u Donjoj Austriji i Burgenlandu plaćaju za šest odsto manje nego Bečlije. A za to su krive takse koje ima Beč,a druge pokrajine ne.“, istakao je Kraus, tvrdeći da je za to kriv gradonačelnik Mihael Ludvig.

Upitan za pritisak EU da se pridruži sankcijama, on ističe da Srbija mora ići svojim putem.

„Kao što sam rekao sankcije štete više onim zemljama koje su je uveli, a ne Rusiji. To sigurno nije ispravni put „, naglasio je on.

Na pitanje da li je ispravno da se novim paketom sankcija sprečava Srbija da uvozi rusku naftu, a istovremeno to dozvoljava nekim članicama EU, Kraus je ocenio da je politika sankcija EU apsurdna i neshvatljiva.

„Važan i ispravan korak je što će Mađarska Srbiji sada pružiti pomoć. Mađarska će preko novog naftovoda omogućiti Srbiji da dobija jeftiniju naftu i priključi se na naftovod „Družba“, rekao je on.

Kraus je, u vezi prošlih predsedničkih izbora u Austriji, ocenio da se pokazalo da je Valter Rozenkranc, kandidat FPO, bio najbolji kandidat i jedini koji je izašao pred građane.

Ukazao je da je FPO, u odnosu na pokrajinske izbore 2020.udvostručila dvoj glasova, što je važan korak napred.

„Promena kursa stranke, na primer u vezi stava prema agresoru Rusiji ili epidemijskim merama, ne smatram potrebnim, iako je u Beču velika većina glasala za kandidate koji zastupaju drugačiji stav. Postoji dovoljan potencijal glasova za iduće pokrajinske izbore. Mi radimo na važnim temama, kao što je poskupljenje, a naša politika je rasterećenje i razum „, podvukao je Kraus.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.