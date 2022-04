Kremlj: Predaja ruske imovine Kijevu opasan presedan

MOSKVA – Odluka Sjedinjenih Američkih Država o konfiskaciji ruske imovine s ciljem da se pruži pomoć Ukrajini, predstavlja opasan presedan i pokušaj da se ozakoni eksproprijacija, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

„To je opasan presedan koji predstavlja nedopustivo izvrtanje i kršenje svih pravnih normi. To nije ništa drugo do eksproprijacija privatne imovine i pokušaj da se to ozakoni na pseudo način“, rekao je Peskov novinarima, prenosi Sputnjik.

Američki predsednik Džo Bajden zatražio je juče od Kongresa da odobri dodatna finansijska sredstva za pomoć Ukrajini u iznosu od 33 milijarde dolara.

Kongresu je upućen i paket inicijativa o konfiskovanju imovine „ruskih oligarha“.

Kako je precizirao, nacrt zakona će omogućiti zakonodavnim organima da po ubrzanom postupku zaplene imovinu Rusa, te da šalju sredstva u pomoć Ukrajini.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.