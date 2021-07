Kremlj: Ruske rakete su odgovor na raketni stit SAD

MOSKVA – Razvoj ruskih hipersoničnih raketa je odgovor na rizike po stratešku stabilnost koje prouzrokuju SAD i NATO, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

On je dodao i da je cilj razvoja takvih raketa da se osigura bezbednost Rusije nakon američkog razmeštanja balističkih projektila u Rumuniji i drugim zemljama u blizini ruske granice, prenosi agencija Tas s.

„Predsednik Rusije je u više navrata govorio o tome. U poslednjih nekoliko decenija, Rusija se suočavala sa postepenim urušavanjem celokupnog sistema strateške bezbednosti, odnosno sa koracima koje su preduzimale SAD i NATO, što je i dovelo do urušavanja pariteta naoružanja“, izjavio je Peskov, dodajući da je upravo to dovelo do toga da Moskva preduzme mere i postigne aktuelni paritet.

Prethodno je portparol Pentagona DŽon Kirbi izrazio zabrinutost zbog nedavnog ispitivanja ruske hiperzvučne rakete „Cirkon“, navodeći da naoružanje takve vrste ima destabilizujući efekat i da predstavljaju ozbiljne rizike.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.