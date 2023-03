Krešić: HR nije bezbednosno ugrožena, ali sve treba pripremiti ranije

ZAGREB – Pozivi Ministarstva odbrane Hrvatske pripadnicima rezervnog sastava Oružanih snaga radi uručivanja ratnog rasporeda uznemirio je ovih dana građane koji su prošli vojnu obuku i stari su između 20 i 55 godina života, a penzionisani general Marinko Krešić kaže da to nije zbog toga što bi se moglo reći da je bezbednost zemlje ugrožena, ali da ipak se treba pripremiti ranije.

„Ne možemo reći da je sigurnost Hrvatske ugrožena, ali sigurno možemo reći da ovo pitanje treba pripremiti itekako ranije, posebno po pitanju dizanja rezervista koje smo mi zamrzli, a ne ukinuli vojni rok“, kaže Krešić.

To, pojašnjava, znači da jednom odlukom vlade, Sabora, sutra može biti doneta odluka da se vojni rok ponovno uvede.

„Kao što znamo sve zemlje u okruženju imaju obavezan vojni rok. Sigurnost Hrvatske zavisi od rezervista. Kad smo imali rezerviste dobili smo Domovinski rat“, rekao je Krešić u izjavi za HRT.

Krešić, koji je član Hrvatskog generalskog zbora, kaže da U Hrvatskoj postoji loša predstava o služenju Hrvatske vojske, što je razlog zbog kojeg mladi neće u vojsku.

„Međutim, mi nismo dovoljno razgovarali šta taj rok znači za sigurnost, što on znači za hrvatski narod za institucije hrvatske države, što on znači za okruženje. Svi smo se hvalili ulaskom u NATO. Kišobran je pokriven. Hrvatska u EU. Ali, mi i dalje nemamo predstavnika NATO-a. Već godinu i tri meseca smo nepopunjeni iz razloga naše razjedinjenosti vlade i Kabineta predsednika. To nije ugled Hrvatske i hrvatskog naroda“, naveo je Krešić.

Ponovio je da su ovi pozivi redovan zadatak Ministarstva odbrane da budu informirani gde su, kojoj se jedinici javiti u slučaju bilo kakve uzbune i da imaju prigovor savesti – ako ne žele.

MORH je potvrdio juče da će u narednim mesecima oko 10.000 poziva biti upućeno građanima radi dobijanja ratnog rasporeda, te da se to čini sada jer nije u protekle tri godine zbog pandemije.

(Tanjug)

