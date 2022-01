Kristof Hojsgen: S Putinom morate dugo da se preganjate

BERLIN – Novi šef Minhenske konferencije o bezbednosti Kristof Hojsgen, ocenio je da ruski predsednik Vladimir Putin ne želi da evropski model uspe, jer bi, kako je rekao, „to njegove građane moglo dovesti na ideju da požele demokratski život“.

Hojsgen, raniji savetnik Angele Merkel za bezbednosnu politiku i ambasador Nemačke u UN, ocenio je za Dojče vele da napetosti oko Ukrajine podsećaju na situaciju iz 2014. kada je Rusija, kako je rekao, „zauzela poluostrvo Krim“.

„Kada su je udarile sankcije, Rusija je smanjila napade. Ne želimo da vidimo ponavljanje te situacije“, istakao je Hojsgen.

Dodao je da ovog puta Zapad hoće da stavi do znanja da će reakcija biti vrlo snažna tako da Rusija tačno zna šta će se desiti ako preduzme korak koji je Putin nagovestio da će preduzeti.

Na opasku da još nema liste mogućih sankcija na evropskoj strani i pitanje koliko je Zapad ujedinjen, Hojsgen kaže da postoji jedinstvo u nemačkoj vladi i jedinstvo sa SAD.

Rekao je da je Evropa vrlo zadovoljna načinom na koji SAD „koordinišu“ to pitanje.

Hojsgen, koji je savetovao bivši kancelarku i u pitanjima Zapadnog Balkana i uskoro treba da nasledi Volfganga Išingera na čelu Minhenske konferencije o bezbednosti, je na pitanje o spremnosti Nemačke da pripreti Rusiji gašenjem Severnog toka 2 odgovorio da

Nemačka ima veoma važnu ulogu.

Podsetio je na poslednju izjavu kancelara Olafa Šolca da gas tuda ne bi potekao ako bi Rusija izvršila invaziju. „Veoma, veoma je važno da jasno kažemo Rusima da ništa neće biti na stolu ako ponovo upadnu u Ukrajinu“, kazao je Hojsgen.

Na pitanje šta Putin zapravo hoće, odgovario je: „Putin…Znate, sa njim morate dugo da se preganjate. Videlo smo to u čitavom post-sovjetskom prostoru. Videli smo to u Gruziji. Videli smo to u Ukrajini. Videlo smo prošle godine u Belorusiji. Videlo smo pre nekoliko nedelja u Kazahstanu“.

Hojsgen smatra da su ljudi vrlo nesrećni u post-sovjetskom svetu i da bi, kako se rekao, Putin pribojava da bi to moglo da se prelije i u Rusiju. Podsećajući na raniju Putinovu izjavu da je raspad Sovjetskog Saveza najveća katastrofa dvadesetog veka, Hojsgen je ocenio da Putin želi „neku vrstu ŠSR u ruskom stilu“.

„On pokušava da destabilizuje Evropsku uniju, druge države, jer ne želi da naš model uspe, jer bi to njegove građane moglo dovesti na ideju da i oni požele demokratski život“, smatra Hojsgen.

Na pitanje gde je Evropa između supersila SAD i Kine, Hojsgen je odgovorio da je Nemačka preuzela mnogo aktivniju ulogu u svetskoj politici, dodajući da je vrlo aktivna na Balkanu.

(Tanjug)

