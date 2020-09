Krivokapić: Spreman da se izvinim, poziv Vučiću da poseti CG

PODGORICA – Kandidat za mandatara crnogorske vlade Zdravko Krivokapić izjavio je večeras da je spreman da se izvini predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, kao što je, kako kaže, kao hrišćanin spreman se izvini svakom ako je pogrešio.

Istakao je da će, kada bude premijer, prvi zvanični poziv da poseti Crnu Goru uputiti predsedniku Srbije.

Gostujuć na podgoričkoj A1 tv. , Krivokapić je potvrdio da je u emisij “Face to Face” BiH TV rekao da su predsednik Aleksandar Vučić I predsednik Milo Đukanović veći prijatelji nego što su on I njegov kum.

Podvrdio je da je u istoj emisiji rekao da ga Vučićevi mediji napadaju zbog poslova koje Vučić ima sa Milom.

Tvrdi, međutim, da u toj izjavi nikada nije povezao Beograd na vodi sa bilo kakvim vezama između predsednika Srbije I predsednika Crne Gore.

Kada je to rekao mislio je, kaže, da se on sa svojim kumom viđa jednom u četiri godine, a Vučić I Đukanović su se, dodaje, videli na nekom samitu, u decembru 2019.

Na opasku da je malo ublažio ton I pitanje da li je to nakon saopštenja Ambasade Srbije u Podgorici, zahteva Milana Kneževića da se izvini Vučiću ili se samo pokajao, Krivokapić je ponovio:

„Ja sam rekao to što sam rekao I znam zašto sam to rekao. Ali nisam rekao kako je to doživljeno. Molio bih da građane da pogledaju tu emisiju ‘Face to Face’… Nisam imao zlu nameru, već samo svedočio da su se Vučić I Đukanović sretail I da su to bili radosni susreti… Zašto nisu tu radost preneli na dve države“.

Ne želi kaže da priča o tome, jer ne bi da te “lične odnose preslikava na ono što je mnogo značajnije, a to je da su građani Srbije I Crne Gore dva bratska I kumovska naroda”.

Građani dveju država, smatra, ne bi trebalo da dožive te reakcije koje su u ovom trenutku tako iskazane, jer ne predstavljaju ono što je najvažije.

A najvažnije, prema njegovim rečima, je da Srbija I Crna Gora imaju dobre institucionalne odnose.

Komentarišući prozivke da kao premijer Crne Gore niće prvo posetiti Beograd, Krivokapić kaže da će to tako biti, ali da iz ove misije poziva lično predsednika Vučića da poseti zvanično Crnu Goru.

Dodao je da predsednik Vučić ni kao premijer, ni kao predsednik nije posetio zvanično Crnu Goru, kao ni da Đukanović nije posetio zvanično Srbiju, a svi, kako tvrdi, znamo da je u Beogradu vise puta bio nezvanično.

“Molim građane Srbije I Crne Gore da ovo ne dožive kao sukob sa bilo kim. Ja želim najbolje odnose upravo sa Srbijom I pokaušaću svjim delovanjem da pokažem da je to moguće uraditi, ali I da to ne bude lični odnos predsednika ili premijera, makar se zvao Zdravko Krivokapić, sa nekom drugom osobom iz regiona”, naveo je.

Ističe da sa Srbijom I sa svima želi odnose na uzajamnom poštovanju I što je, kako navodi, najvažnije da ta reč koja je izgovorena s jedne ili druge strane ne bude “mera odnosa koje se prepliću na držvnom niovu”.

(Tanjug)

