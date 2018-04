Krv na ulicama Atine: Grci brane Siriju (foto, uživo)

Grupa pristalica grčke Komunističke partije pokušala je danas da sruši statuu bivšeg američkog predsednika Harija Trumana u centru Atine tokom protesta zbog vazdušnih udara SAD, Francuske i Britanije na Siriju.

Demonstranti su se sukobili sa policijom koja je upotrebila suzavac da ih rastera, javio je Rojters, pozivajući se na svedoke. Najmanje troje demonstranata je povređeno, dodala je britanska agencija.

#Athens, #Greece – Riot police clashes with antiwar demonstrators and use tear gas. The protesters tried to demolish the statue of war criminal Harry Truman. The #Syriza government is doing everything in order to please its #US–#NATO patrons. #HandsOffSyria #SyriaStrikes #Grecia pic.twitter.com/HqLuBM8lqS — In Def. of Communism (@id_communism) April 16, 2018

Na protestu se okupilo nekoliko stotina pristalica Komunističke partije. Agencija ANA, pozivajući se na policiju, izveštava da su dve osobe privedene, a da je jedna osoba povređena na protestu.

Prema navodima grčke agencije, u protestima su učestvovali studenti i učenici koji su marširali ka američkoj ambasadi. Sukobi su izbili kod statue Harija Trumana.

Greek communist party supporters tried to take down a statue of former US president Harry Truman in central Athens on Monday during a protest against air strikes on Syria by the US, Britain and France. Protesters clashed with police who used tear gas to disperse the crowd. pic.twitter.com/RuA4hXSteb — Ertan Karpazli (@ErtanKarpasya) April 16, 2018

​U centru Atine su i u subotu održani protesti zbog udara na Siriju na kojima se, prema navodima policije, okupilo između 6.000 i 7.000 ljudi. Proteste je isto organizovala grčka Komunistička partija.

Britain, the US and France may be mobilising its their troops in the Middle East and Eastern Mediterranean, but by the looks of things Russia is mobilising their proxies. Images from Athens today show Greek communists protesting against the strikes on Syria clashing with police pic.twitter.com/6KORVSYa4M — Ertan Karpazli (@ErtanKarpasya) April 16, 2018

Demonstranti su se okupili na atinskom centralnom Trgu Sintagma, a potom su se uputili ka američkoj ambasadi, noseći transparente i uzvikujući parole protiv SAD.

​Kada su stigli do Ambasade, na ulici su crvenom farbom ispisali: „Amerikanci, ubice ljudi“. Potom su bezuspešno pokušali da farbu ubace u dvorište američke ambasade, prenosi AP.

Na fotografijama koje je objavila američka agencija vidi se kako demonstranti pale američku zastavu. SAD, Britanija i Francuska izvršile su zajedničke vazdušne udare u Siriji zbog navodnog hemijskog napada na civile u Dumi 7. aprila, u kojem je najmanje 40 ljudi poginulo.

(Tanjug)