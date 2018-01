Kukasti krstovi i požar u prodavnici sa košer hranom u Francuskoj (foto)

Požar, najverovatnije podmetnut, koji je u utorak buknuo u marketu sa košer hranom blizu Pariza na kojoj su nedavno osvanuli antisemitski grafiti, ponovo budi strah jevrejske zajednice u Francuskoj, dok se obeležava godišnjica terorističkih napada izvršenih u januaru 2015.

Uznemirenost je snažnija jer se požar, koji se dogodio u Kreteju, jugoistočno od Pariza, događa tačno na treću godišnjicu napada na prodavnicu sa košer hranom na istoku francuske prestonice, u kom je džihadista Amedi Kulibali 9. januara 2015. ubio tri osobe judaističke veroispovesti.

#BREAKING: Kosher shops near Paris torched on 3 year anniversary of #HyperCacher supermarket attack pic.twitter.com/Y1XkJoSleZ

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) January 9, 2018