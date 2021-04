Kurc: Pregovori o kupovini Sputnjik V na „dobrom putu“

BEČ – Pregovori austrijske vlade i Rusije o nabavci Sputnjik V vakcine su pred zaključenjem.

„U pregovorima se nalazimo na veoma, veoma dobrom putu. De fakto smo ih završili“, kazao je danas austrijski kancelar Sebastijan Kurc.

Sličan odgovor Kurc je dao već 10. aprila, kada se prvi put pojavila vest da je Austrija ispregovarala nabavku million vakcina Sputnjik V.

Upitan za kritičke izveštaje o Sputnjiku, Kurc je rekao da Ministarstvo zdravlja proverava te izveštaje.

Kurc je ranije govorio da će ruska vakcina u Austriji biti upotrebljena čim dobije odobrenje Evropske agencije za lekove (EMA).

„Što kasnije dođe do odobrenja od EMA to će biti manja potreba za Sputnjikom“, konstatovao je on na konferenciji za štampu.

(Tanjug)

