Kurc: Putin uvek govorio o neispunjenim obećanjima NATO

INTERLAKEN – Bivši austrijski kancelar Sebastijan Kurc rekao je na „Svis ekonomik forumu“ u švajcarskom Interlakenu da mu se predsednik Rusije Vladimir Putin uvek prilikom susreta koje su imali žalio na neispunjenja obećanja NATO o tome da se neće širiti u pravcu Rusije, kao i da se EU neće širiti u pravcu Rusije.

Prisećajući se tih susreta Kurc je prikazao Putina kao duboko uvređenog čoveka koji se osećao ugroženim zbog zapada.

Takođe je istakao da je njegov stav uvek bio da je jasno da jedna suverena zemlja može sama da bira da li želi da ide istočnim ili zapadnim putem.

On je ukazao da su upravo te stvari učinile odnos prema Putinu sve težim nakon aneksije Krima.

„Austrija, ja lično, predstavnik jedne male neutralne zemlje, sa tada malim vojnim mogućnostima, nismo rekli sada moramo da tražimo konfrontaciju. Već smo uvek bili mišljenja da je dijalog možda najbolji put“, objasnio je Kurc.

On je rekao da ne zna da li je to bilo ispravno, te da to tada niko nije mogao reći, primetivši da je možda i Putin takav stav smatrao kao slabost, a možda bi, kazao je, i stalna konfrontacija mogla voditi daljoj eskalaciji.

„Moram reći 2014. sam bio ministar spoljnih poslova i video sam patnju u Ukrajini na licu mesta, kada je već bilo agresije Rusije. Ali tu eskalaciju, napredovanja ka Kijevu niko nije mogao da predvidi“, objasnio je.

Kurc je kazao da sa zabrinutošću gleda na Ukrajinu i Rusiju i ocenio je da bi agresija mogla imati posledice koje su trenutno nesagledive.

Ukazao je i na probleme u snabdevanju hranom izazvane ratom, na podelu na istok i zapad s kojom se svet suočava, te na pojedine zemlje koje, kaže, pokušavaju da budu dobre sa obe strane.

“To nije svet u kojem želim da živim“, rekao je Kurc dodajući da je on pristalica globalizacije.

Izrazio je nadu da će rat biti završen, da će konfrontacija biti prevaziđena i da će onda moći da se nastavi globalni život.

“Ne verujem u brzo, jednostavno, pozitivno rešenje, ali imam tračak nade”, naglasio je bivši austrijski kancelar.

(Tanjug)

