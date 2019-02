Kurc uzdržan po pitanju prihvata zarobljenih boraca ID

BEČ – Austrijski kancelar Sebastijan Kurc, povodom zahteva predsednika SAD Donalda Trampa da evropske zemlje treba da prime svoje državljane zarobljene u Siriji koji su se borili na strani ekstremističke Islamske države, rekao je da „zaštita sopstvenog stanovništva“ predstavja najviši prioritet.

Kurc, koji u sredu treba da se u Vašingtonu sastane sa Trampom, veoma je uzdržan prema zahtevu SAD.

„Gledam na to kao Francuska, Danska i Velika Britanija. A to znači da je zaštita sopstvenog stanovništva najviši prioritet, posebno od ljudi koji su počinili najteža krivična dela“, rekao je on dnevniku „Klajne cajtung“.

Najavio je da će Austrija proveriti svaki slučaj pojedinačno.

(Tanjug)