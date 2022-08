Kurti: Povecati broj pripadnika KFOR, vise nemackih vojnika

BERLIN – Premijer privremenih institucija u Prištini Aljbin Kurti u intrevjuu za nemački dnevnik „Velt“založio se za povećanje broja pripadnika KFOR-a na KiM, i za veći broj nemačkih vojnika nego do sada što bi, kako je rekao, pomoglo Prištini, jer doprinosi odvraćanju od pretnji iz Srbije i Rusije.

KFOR bi nam mogao pomoći da dalje izgrađujemo sopstvene bezbednosne strukture i sposobnosti, rekao je Kurti u ovom, još jednom intervjuu za strane medije koje daje poslednjih dana

„Povećali smo odbrambeni budžet za 52 odsto, naše nacionalne bezbednosne snage broje 5.000 pripadnika i 3.000 rezervista. Ali oko Kosova ima 48 srpskih vojnih baza“, rekao je Kurti.

On je ponovio tvrdnje da Srbija i Rusija tesno vojno sarađuju i da je zbog pretnje iz Srbije i Rusije hitno potrebno da se poveća broj NATO vojnika na Kosovu.

Na pitanje o nedavnim merama u vezi uvođenja ulazno-izlaznog dokumenta za nosioce srpskih ličnih karti, kao i preregistracije vozila, Kurti je rekao da su te mere prvi put primenjene 1.avgusta i da je tada, kaže, bez problema, izdato 2.679 ulazno izlaznih dokumenata.

Kurti je kazao da će te mere sprovesti od 1.septembra, „na neodređeno vreme“. „Ali, spreman sam da Aleksandru Vučiću ispružim ruku – ako Srbija prihvati da odustane od graničnih kontrola onda ćemo i mi to uraditi i onda 1. septembra neće biti novih pravila“, rekao je Kurti.

On je ponovio da će Priština će tokom jeseni ili zime, najkasnije do Božića ove godine podneti zahtev za kandidaturu za članstvo u EU i rekao da veruje da će zahtev biti prihvaćen, jer je, tvrdi, „Kosovo na Zapadnom Balkanu najviše prodemokratska i prozapadna zemlja“.

Rekao je da Priština, kroz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanje, ima dobre veze sa EU, te naveo da je, ugrožena bezbednost evropskog kontinenta, posle neopravdanog napada Rusije na Ukrajinu, ugrožena, pa bi, kaže, bilo važno da Evropa u Kosovu ima stabilnog partnera na Zapadnom Balkanu.

„Bilo bi važno da se neko sa uticajem u EU podigne i kaže – do 2030.treba svih šest zemalja Zapadnog Balkana da postanu članice EU. To nam je već 2003.obećano. Niko ne mora imati strah od nas, jer svih šest zemalja ima zajedno 18 miliona stanovnika, što je veličina Holandije“, rekao je on.

(Tanjug)

