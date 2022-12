Kurti: Pre Božića podnosimo zahtev za članstvo u EU

BEČ – Premijer privremenih vlasti u Prištini Aljbin Kurti najavio je danas u Beču da će Kosovo još tokom ovog meseca podneti zahtev Briselu za članstvo u EU.

„Ovog meseca, pre Božića Kosovo će podneti zahtev za članstvo u EU“, rekao je on na Samitu zapadnobalkanskih lidera Socijalističkih i demokratskih partija Evrope (SD).

Kurti je istakao da očekuje podršku od te porodice stranaka u EU i predao im dokument o nameri Prištine da postane članica EU.

Takođe, kazao je da je kao lider „Samoopredeljenja“ predao zahtev da ta partija postane pridruženi član „SD“.

„Nemojte biti neutralni prema onima koji se pretvaraju da su neutralni prema ruskoj agresiji“ rekao je Kurti govoreći o geopolitičkoj situaciji izazvanoj ratom u Ukrajini.

„Neke zemlje se samo pretvaraju da su neutralne prema Rusiji“ ocenio je Kurti u svom obraćanju na samitu u Beču, i dodao da bi „zabrana neutralnosti ojačala solidarnost među državama, ali i pomogla ukrajinskom narodu“, prenosi portal Reporteri.

Govoreći o integraciji Zapadnog Balkana u EU, Kurti je rekao da je to „cilj kojem moraju da ostanu lojalni“ ali i kako je teško održati optimizam prema ulasku u EU sve dok ne postoje jasni rokovi za članstvo.

„Treba odbaciti svaku neutralnost u vezi ruske agresije. Neutralnost je ciničnost. Neutralnost znači distanciranje od situacije. Nažalost to što pojedine zemlje tvrde da su neutralne, to je lažna neutralnost, ali nije lažna neutralnost zapada prema neutralnosti tih zemalja“, kazao je on.

Kurti je pozvao EU da prekine da bude neutralna prema zemljama koje su neutralne u vezi rata u Ukrajini.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.