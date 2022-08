Kurti: Prvi septembar će biti normalan dan

LONDON – Premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti tvrdi da nije zabrinut, da će 1. septembar, za kada je odložena njegova odluka o obaveznom izdavanju ulazno-izlaznih dokumenata, biti normalan dan, a ne isključuje ni mogućnost drugačijeg dogovora tokom predstojeć susreta sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Briselu.

„Prvi septembar biće normalan dan na graničnim prelazima – ili ćemo izdavati ulazno-izlazna dokumenta, ili će ih obe strane ukinuti“, kazao je Kurti u intervjuu za BBC na srpskom jeziku.

Ne isključujući tu mogućnost, Kurti koji poslednjih dana daje brojne intervjue stranim medijima, kaže da se nada da će o tome sa predsednikom Vučićem razgovarati u okviru „aktuelne teme“.

Na pitanje da li je to zapravo njegova pregovaračka platforma za briselske razgovore, Kurti tvrdi da je takav predlog već iznosio predsedniku Srbije prilikom susreta u okviru inicijative saradnje regionalnih lidera Brdo Brioni.

„Rekao sam mu – priznaj dokumenta Kosova, a on mi je rekao da je to neprihvatljivo jer bi tako priznao nezavisnost. Iako bi to bilo dobro, rekao sam mu da to nije tačno – Slovačka, Grčka, Rumunija ne priznaju nezavisnost, ali priznaju dokumenta Kosova“, kaže Kurti.

Priština će, kaže, nastaviti kampanju za zamenu tablica i tvrdi da je Beograd zabrinut jer misli da će ljudi to prihvatiti.

Tvrdi da je zamena tablica u korist Srba sa Kosova.

„Ali jasno mi je da, i kad se proces završi, to neće biti kraj – nama je potreban sporazum sa Srbijom jer je sve delimično dok ne postignemo pravno obavezujući sporazum o potpunoj normalizaciji odnosa, zasnovan na međusobnom priznanju“.

Uveren je da bi do takvog sporazuma moglo da dođe u narednih todinu – dve dana i smatra da što pre do njega dođe to bolje.

„Jasno je da je kosovsko biće zdravo, ali nisu odnosi Kosova i Srbije – a mi ne preispitujemo svoje biće, kao ni sve više međunarodnih igrača“, kaže Kurti.

Na pitanje da li bi predstojeći susret sa predsednikom Vučićem u Briselu mogao biti istorijski, Kurti nema konkretan odgovor.

„Razgovori se vode na dva koloseka, a prvi je sastanak lidera gde ćemo imati dve tačke: elemente generalnog okvira za sporazum i trenutna pitanja, a verujem i da ćemo ići upravo tim redom. Ove dve tačke jesu veoma opšte, ali ja se nadam da ćemo ući u konkretnije teme kako se razgovori budu odvijali“, rekao je Kurti.

Dodao je da je „drugi kolosek“ razgovor pregovaračkih timova koje predvode Besnik Bisljimi i Petar Petković.

(Tanjug)

